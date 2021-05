Inzidenz sinkt auf 16,5 und macht Lockerungen möglich

Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch für Münster eine Sieben-Tage-Inzidenz von 16,5 gemeldet. Der Wert ist damit im Vergleich zum Vortag erneut gesunken (-4,1) - und vor allem liegt er nun seit fünf Werktagen unter der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Und das hat Auswirkungen: Ab Freitag (21. Mai) gelten in Münster weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

So ist zum Einkaufen im Einzelhandel kein Test mehr notwendig, die Kontaktbeschränkungen werden gelockert, Restaurants dürfen in Innenbereichen öffnen und auch für den Sport gibt es mehr Möglichkeiten.

Neue Corona-Regeln in NRW ab 15. Mai 1/15 NRW lockert Corona-Maßnahmen Lichtblicke für Gastronomen, Hoteliers und Messe-Veranstalter in Nordrhein-Westfalen – ein Überblick, was mit der aktualisierten Coronaschutz-Verordnung ab dem 15. Mai gilt: Foto: Oliver Berg / dpa

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN Ausgangsbeschränkungen fallen ab einer Inzidenz unter 100 , dann sind zusätzlich zum Treffen eines Hausstands mit einer weiteren Person auch wieder Treffen mit fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten plus Kindern bis 14 Jahre erlaubt. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 sind wieder Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten plus Kindern bis 14 Jahre erlaubt. Foto: IMAGO / Hanno Bode

FEIERN Private Veranstaltungen werden erst ab einer Inzidenz unter 50 erlaubt: im Außenbereich mit maximal 100 Personen, innen mit maximal 50 Personen jeweils mit negativem Testergebnis. Foto: IMAGO / Michael Kneffel

EINZELHANDEL Bei einer stabilen Inzidenz unter 100 dürfen alle Geschäfte öffnen - ohne Terminbuchung, aber nur für eine begrenzte Zahl getesteter Kunden. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 fällt die Testpflicht weg. Foto: Roland Weihrauch / dpa

GASTRONOMIE Eingeschränkte Öffnungen der Außengastronomie werden wieder erlaubt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner liegt. Dies traf am Mittwoch laut Pinkwart auf sieben Kreise in NRW zu. Voraussetzung sei eine verminderte Gästezahl. "Zugang haben Getestete, Geimpfte und Genesene." Innenbereiche dürften entsprechend ab einer Inzidenz unter 50 wieder geöffnet werden. Es gelten Abstandsregeln. Foto: Roland Weihrauch / dpa

HOTELS Für private Gäste dürfen Hotels unter Auflagen bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen - also, wenn der Wert in der Kommune an mindestens fünf Tagen darunter liegt. Die Erlaubnis ist aber auf maximal 60 Prozent der Hotelkapazitäten begrenzt, jedenfalls solange bis die Inzidenz unter 50 fällt. Foto: Caroline Seidel / dpa

CAMPING Auch Übernachtungen in Ferienwohnungen sowie auf Camping- und Wohnmobilplätzen werden bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene wieder möglich. Der ADAC rechnet mit einer noch stärkeren Nachfrage als 2020. Foto: Sören Stache / dpa

BILDUNG Für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität in Kitas, Schulen und Hochschulen strebt Laumann eine landeseinheitliche Lösung an. Sie soll greifen, wenn die Wocheninzidenz landesweit unter 100 liegt. Anfang kommender Woche werde es darüber Gespräche zwischen den Ministerien für Gesundheit, Kinder, Schule und Hochschulen geben. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

KULTUR In Regionen mit einer Wocheninzidenz unter 100 werden kulturelle Freiluft-Veranstaltungen mit bis zu 500 Gästen erlaubt. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist nach vorheriger Terminbuchung möglich. Zulässig ist in geschlossenen Räumen maximal ein Besucher pro 20 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 sind auch Konzerte und Aufführungen in Innenräumen wieder erlaubt, mit Tests und Mindestabstand. Foto: Guido Kirchner / dpa

FREIZEIT Bei einer Inzidenz unter 100 dürfen kleinere Außeneinrichtungen für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene öffnen, etwa Minigolf, Kletterparks, und Hochseilgärten. Freibäder dürfen für eine begrenzte Besucherzahl zum Sport zulassen; die Liegewiesen dürfen hingegen erst bei einer Inzidenz unter 50 genutzt werden. Foto: dpa

SPORT im Freien Bei einer Inzidenz unter 100 ist kontaktloser Sport im Freien mit bis zu 20 Personen erlaubt. Bei Kontaktsport im Freien ist die Zahl der Teilnehmer entsprechend der gültigen Kontaktbeschränkungen begrenzt. Also zunächst auf fünf Personen aus zwei Haushalten (oder einem Haushalt plus einer Person). Bei einer Inzidenz unter 50 kann Sport im Freien ohne Personenbegrenzung stattfinden. Foto: dpa

SPORT innen Bei einer Inzidenz unter 50 ist kontaktfreier Hallensport und Training in Fitnessstudios mit negativem Test und Kontaktnachverfolgung wieder erlaubt. Für den überdachten Kontaktsport bleibt es zunächst dabei, dass die allgemeinen Kontaktbeschränkungen ihre Gültigkeit behalten – sprich: dass Gruppen von maximal zehn Sportlern und Sportlerinnen aus höchstens drei Familien zusammen aktiv werden dürfen. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre werden hier nicht mitgezählt. Foto: dpa

REISEN IN DIE NIEDERLANDE Eine neue Einreiseverordnung des Bundes sehe vor, dass Reisende, die länger als 48 Stunden in den Niederlanden gewesen seien , fünf Tage in Quarantäne müssten, erklärte Laumann. Jeder, der sich jetzt länger als 48 Stunden in den Niederlanden aufhalte und nicht zu den Grenzpendlern gehöre, müsse davon ausgehen, dass die neue Regelung gelte. Erst am fünften Tag könnten sich die Betroffenen frei testen lassen. Die bisherige nordrhein-westfälische Regelung, dass Reisende sich direkt nach der Rückkehr frei testen lassen konnten, gelte nicht mehr . Foto: Sina Schuldt / dpa

MESSEN UND KONGRESSE Als erstes Bundesland eröffne NRW auch Messen wieder eine Perspektive, betonte Pinkwart. Messen werden mit beschränkter Besucherzahl und nach demselben Flächen-Schlüssel vom vergangenen September erlaubt, wenn die Inzidenz unter 50 liegt. Für Kongresse und Tagungen sollen die gleichen Regeln gelten. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

IMPFEN Seit dem 6. Mai können in Nordrhein-Westfalen bestimmte Teile der Prioritätsgruppe 3 Termine in den Impfzentren vereinbaren. Der Impfstoff von Astrazeneca darf in Arztpraxen jedem Impfwilligen gespritzt werden. Ab dem 7. Juni werden in NRW auch die anderen Impfstoffe freigegeben. Foto: Swen Pförtner / dpa

Am Mittwoch ist die Zahl der aktuell Infizierten in Münster leicht gesunken. Nach Angaben der Stadt sind derzeit 196 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit Corona infiziert. Am Dienstag waren es 199. Am Mittwoch wurden 13 Neuinfektionen bestätigt, zudem gab es 16 Gesundmeldungen. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert: 118 Menschen sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Zwölf Covid-Patienten auf Intensivstationen

In Münster wurden seit Ausbruch der Pandemie 8044 Corona-Fälle bestätigt. 7730 Menschen sind mittlerweilew ieder genesen. In den Krankenhäusern werden nach Angaben der Stadt aktuell 25 Covid-19-Patienten behandelt, zwölf davon auf Intensivstationen. Sieben Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Mehr als 160.000 Menschen wurden bislang in Münster mindestens zum ersten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Mehr als 52.000 Münsteranerinnen und Münsteraner sind laut Stadt bereits vollständig geimpft.