Am Dienstagmorgen hat ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße "Am Krug" eine 21-jährige Fahrradfahrerin angefahren. Die junge Frau war laut Mitteilung der Polizei in Richtung Weseler Straße unterwegs, als plötzlich ein Auto vom Netto-Parkplatz fuhr und die 21-Jährige erfasste. Die Frau sei daraufhin zu Boden gestürzt.

Der Autofahrer habe angehalten und gefragt, ob alles in Ordnung sei. Als die 21-Jährige die Frage bejahte, stieg er wieder ins Auto und fuhr über die Weseler Straße in Richtung Innenstadt. "Erst später verspürte die Frau Schmerzen und meldete sich bei der Polizei", heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben der jungen Frau soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Die Polizei sucht ihn und weitere Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 0251/2750 entgegen.