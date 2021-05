Münster geht großen Schritt in die Normalität

Essen nicht nur vor, sondern auch im Restaurant, Shoppen ohne Corona-Test, Vorführungen in Theatern und Kinos, Öffnung der Fitnessstudios: So viel Freiheit gab es schon lange nicht mehr. Münster ist die erste Stadt in NRW, in der am Freitag umfangreiche Lockerungen greifen, nachdem die Inzidenz fünf Werktage hintereinander unter 50 pro 100 000 Einwohner gelegen hat.

So sehr sich der Leiter des städtischen Corona-Krisenstabes über diese positiven Entwicklungen freut – auf den bevorstehenden großen Schritt in Richtung Normalität blickt Wolfgang Heuer mit „gemischten Gefühlen“.

Negativtests, Abstandsgebot und Maskenpflicht

Nach mehr als einem halben Jahr eines mal mehr, mal weniger harten Lockdown werde es mit Inkrafttreten der Lockerungen viele Menschen in die Innenstadt ziehen. „Es wird proppevoll werden“, befürchtet Wolfgang Heuer. Umso mehr appelliert er an alle, die „sehr gute Ausgangslage“ – hohe Impfquote, große Testbereitschaft, umsichtiges Verhalten – nicht aufs Spiel zu setzen. „Selbstverständlich ist es wichtig, dass wir die begleitenden Regeln, die für diese Öffnungen gelten, einhalten. Unser Ziel muss es sein, die jetzige Entwicklung zu stabilisieren und möglichst zu verstetigen“, stellt der Krisenstabsleiter klar. Er betont, dass es nach wie vor eine Reihe von Regeln gebe, die beachtet werden müssen – von Negativtests in vielen Bereichen über Abstandsgebote bis hin zur Maskenpflicht. „Die Einhaltung dieser Regeln bleibt ein Teil unseres Erfolgsweges“, so Heuer.

Zugleich betont er, dass der Krisenstab „in nächster Zeit“ darüber sprechen werde, ob die Maskenpflicht in der Innenstadt weiter Bestand haben soll. „Diese Frage kommt sicher bald auf die Tagesordnung.“

„ Auch die Schulen in Münster profitieren aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte von den allgemeinen Lockerungen. Auch die Schulen in Münster profitieren aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte von den allgemeinen Lockerungen. “ Schuldezernent Thomas Paal

Trotz aller Vorsicht zeigt er sich gleichwohl optimistisch, „dass das gut gehen wird“ – und dass die umfangreichen Lockerungen nicht nur eine vorübergehende Erscheinung sein werden. Gleichzeitig unterstreicht er, dass die Stadt weiter auf verschiedene Szenarien vorbereitet sei – von der Möglichkeit, dass in Münster nun das Ende der Pandemie eingeleitet ist, bis hin zu einer möglichen weiteren Corona-Welle im Herbst, die dann gegebenenfalls bekämpft werden muss.

Ab 31. Mai ist außerdem wieder Präsenzunterricht möglich. Das teilte das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB) am Mittwoch mit. Dazu Schuldezernent Thomas Paal : „Auch die Schulen in Münster profitieren, wenn auch mit Verzögerung, aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte von den allgemeinen Lockerungen.“

Diese Regeln gelten ab Freitag in Münster

Ab Freitag (21. Mai) gelten die vom Land verordneten Regeln bei einer Inzidenz unter 50: