Das Open-Air-Musikfestival startet am Freitag (5. Juli) um 15 Uhr mit dem Sinfonieorchester der Musikhochschule Münster unter Leitung von Martín Baeza Rubio mit Werken von Rachmaninow und Brahms. „Symphonic Woodstock“ mit Hits der 1970er Jahre spielt um 20.30 Uhr das WDR Funkhausorchester unter Leitung von Wayne Marshall und moderiert von Stephanie Heinrich aus dem WDR-Lokalzeit-Fernsehen.

Den Auftritt des Oratorienchors Münster, des Sinfonischen Chors Greven und des Kourion-Orchesters Münster dirigiert Mathias Staut am Samstag (6. Juli) um 17.30 Uhr bei der Europa-Uraufführung des Martin Palmeri-Werks „Gran Misa“.

Einen Höhepunkt der AaSeerenaden wird erneut das Sinfonieorchester Münster unter Leitung von Golo Berg setzen: mit Ausschnitten aus Bühnenwerken Richard Wagners („Zu dir, Frau Venus, kehr ich wieder in deiner Zauber holde Nacht …“). Am Samstagabend wird zum Programmschluss um 22.30 Uhr wieder ein prächtiges Feuerwerk in den Himmel über dem See steigen.

Der Sonntag (7. Juli) beginnt an den Aaseeterrassen um 12 Uhr mit einem Gottesdienst der Jugendkirche „effata“. Anschließend gehört die Bühne der Westfälischen Schule für Musik mit Jekiss („Jedem Kind seine Stimme“, Leitung: Inga Mareile Reuther) um 14 Uhr. Es folgen Starterbands, Megachor & Band (Jürgen Knautz, Rolf Schorfheide, Dr. Gudrun Koch) um 16 Uhr. Big Band & Vokalensemble Serafina (Lars Motel, Lis Harting) treten um 18 Uhr auf. Die AaSeerenaden enden am Sonntag um 20.30 Uhr mit dem Auftritt des Westfälischen Jugendkammerorchesters und des Westfälischen Jugendsinfonieorchesters, die unter Leitung von Tor Song Tan Werke von Sibelius, Elgar, Mozart, Beethoven und Dvořák spielen.

In den Vorjahren kamen mehr als 20 000 Besucher. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Stattdessen werden Spenden gesammelt für die Aufgaben der münsterschen Schober-Stiftung für christliche Hospizarbeit. Kommen Sie, genießen Sie, zeigen Sie sich großzügig!