Open-Air-Sound aus einem Guss

Klassische Musikaufführung und elektrische Schallverstärkung – diese Kombination gilt bei Klassikpuristen als leicht verpönt. Aber bei einem Open-Air-Konzert verlören sich die Töne in der Sommerluft und kämen höchstens in den ersten Reihen beim Publikum an. Die Kunst besteht darin, die klassische Musik so zur Geltung zu bringen, dass die Verstärkung nicht wahrgenommen wird. Selbst wenn die Musik lauter wird, gerät niemand in der Nachbarschaft oder der halben Stadt an den Rand des Wahnsinns, auch wenn hier der Elektrobedarf von immerhin drei Einfamilienhäusern installiert wird. In den Tagen vor den AaSeerenaden ist schließlich richtig viel Schwerstarbeit zu verrichten, damit die Bühne auch respektable Großbesetzungen aufnehmen kann. Dazu wird der vorhandene Ponton überbaut und so grundlegend verstärkt, dass die Bühne unsinkbar im Wasser steht.