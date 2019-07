Garantiert zum Mitsingen und Mitswingen

Woodstock ging in die Geschichte ein als Hippie-Traum in Schlammbraun. Die Legende der Blumenkinder, die 1969 auf einem Acker im Sommerregen tanzten, wird bis heute als musikalische Friedensbewegung gefeiert. Als Richie Havens „Freedom“ brüllte und Janis Joplin über die Bühne fegte, wurde ein musikalischer Mythos geboren und Woodstock zum Lebensgefühl einer ganzen Generation. Das WDR Funkhausorchester holt dieses besondere Woodstock-Flair mit sinfonischen Arrangements auf die Aaseebühne („Symphonic Woodstock“ mit Hits der 1970er Jahre). Keine Sorge! Ohne Schlamm und Sommerregen, dafür mit den größten Hits von Joni Mitchell, The Who und Crosby, Stills and Nash. Garantiert zum Mitsingen!