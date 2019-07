„Der Reiz des Neuanfangs“

Zum dritten Mal wird die „Jugendkirche effata[!]“ aus Münster den Gottesdienst im Rahmen der Aaseerenaden inhaltlich und musikalisch gestalten. Musikalisch wird der Gottesdienst von der effata[!]-Band unter der Leitung von Anselm Thissen gestaltet. Die Band wird von einem großen Chor unterstützt wird – dem Chor des Gymnasiums Paulinum und Mitgliedern des Chores Piano 22/30, beide unter Leitung von Jörg von Wensierski, Musiklehrer am Paulinum. Neben den selbstkomponierten Liedern für die Eucharistiefeier werden am Aasee aber auch Lieder von den Brings und den Toten Hosen gecovert. Leiten wird den Gottesdienst, in dem es inhaltlich um Chancen und Reize des Neuanfangs geht, Pfarrer Holger Ungruhe, der Pfarrer der Jugendkirche effata[!]. Weitere Elemente aus den wöchentlichen Gottesdiensten der Jugendkirche werden in die Open-Air Eucharistiefeier am Aasee einfließen.