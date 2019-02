Wie Fett Leben retten kann

Es gab Tage, da hat Danuta Entrup bis tief in die Nacht gekocht, gebacken, probiert – und weggeworfen. Sie wollte ihrer Tochter mit dem Essen nicht nur das Leben retten. Es sollte ihr auch schmecken. Aber wie soll das gehen, wenn jede Mahlzeit von Fett trieft?

Es klappt: seit mittlerweile 18 Jahren. Nicoles Frühstück besteht aus selbst gebackener Eiweißbrot ohne Mehl, aber dafür mit fetter Leberwurst und dick Butter. Dazu eine künstliche Milch, die fast so fettig ist wie Sahne. Mittags eine Kohlroulade mit fettem Schweinefleisch, einem halben Ei und einem Kohlblatt, aber keine Semmelbrösel und kein Reis. Am Abend wieder ein Essen ähnlich wie ein Frühstück. Nicole isst viel Fett. Nicole braucht viel Fett. Ohne Fett würde Nicole vielleicht gar nicht mehr leben. Der Körper der 20-Jährigen kann Kohlenhydrate nicht in Energie verwandeln, unbehandelt kann die Krankheit tödlich verlaufen. Darum macht die Dortmunderin eine ketogene Diät.

18 Jahre Fett

Sie bekommt bei jeder Mahlzeit vier Mal so viel Fett und wie Kohlenhydrate und Eiweiß zusammen.Uni-Professor Thorsten Marquardt , Leiter des Bereichs Angeborene Stoffwechselerkrankungen, ist überzeugt: „Die ketogene Diät wirkt mindestens so gut wie alle Medikamente“. Er findet das Forschungsgebiet so interessant, dass er plant, den Schwerpunkt seiner Forschungen von den seltenen Erkrankungen hin zu der Diät zu verschieben, denn „die hat noch ein Riesenpotenzial“.Für Danuta Entrup, Nicoles Mutter, ist die Diät Segen und Fluch zugleich. „Mit der Diät geht es ihr viel besser“, sagt sie. Es ist sogar möglich, dass ihre Tochter von acht bis zwölf in einer Behindertenwerkstatt mit dem sehr selbstbewussten Namen „Gottes Segen“ arbeitet, wo die 20-Jährige Wolle zu Filz verarbeitet.

Andererseits ist die Diät für die En­trups ein riesiger Aufwand. Die Dortmunderin backt das Brot selbst, hat – vor allem am Anfang – bis in die Nacht in der Küche gestanden und Rezepte ausprobiert.Schon lange ist bekannt, dass Fett Kohlenhydrate als Energiespeicher ersetzen kann. Dafür müssen die Patienten entweder hungern. Dann mobilisiert ihr Körper seine Fettreserven. Oder sie nehmen extra viel Fett zu sich. Dabei entstehen sogenannte Ketonkörper, die der Diät ihren Namen geben. Die Diät kann eingesetzt werden bei Stoffwechselerkrankungen, Epilepsie, Depression, ALS, Alzheimer und Unterernährung.

Wenn schon ständig Fett, dann soll wenigstens das Äußere abwechslungsreich sein. Foto: Stefan Werding

Bei Nicole ist es eine Krankheit, die sich hinter dem Wortungetüm „Pyru­vatdehydrogenasemangel“ verbirgt. Selbst Danuta En­trup hat lange gebraucht, bis ihr das ohne Stocken über die Lippen ging. Nicoles Körper kann wegen eines Gendefekts keine Kohlenhydrate in Energie umwandeln. Trotz der Diät ist sie schnell müde. In Nicoles Kopf kommt so wenig Energie an, dass die schnell aufgebraucht ist. Dann schläft sie im Sitzen ein oder erleidet sogar Schwächeanfälle. Dafür reicht schon ein wenig Aufregung, Besuch, das Treffen mit Fremden. Nach zwei Stunden schickt Danuta En­trup ihre Familie inklusive Enkelkinder deswegen nach Haus: „Raus hier, lasst Nicole ein wenig Ruhe,“ sagt sie dann. Sie und ihr Mann haben gelernt, alles zu tun, damit es Nicole so gut wie möglich geht.

Kaum durchzuhalten

Das Hauptproblem der Diät ist: Sie ist eigentlich nicht durchzuhalten. Schon in einem halben Glas Apfelsaft schwimmen so viele Kohlenhydrate, dass sie eine ketogene Diät durcheinanderwirbeln können. Nicoles Oma gab ihrer Enkelin schon mal einen Löffel Rote Grütze „zum Probieren“. Kurz danach spielte Nicoles kompletter Stoffwechsel verrückt, die Ketonwerte fielen in den Keller. „Das wird dann gefährlich“, sagt Marquardt, „weil ihr Gehirn dann unterversorgt ist“.

Ketogene Diät Bei einer ketogenen Diät muss jede einzelne Mahlzeit mindestens doppelt so viel Fett enthalten wie Kohlenhydrate und Eiweiß zusammen, oft auch drei oder sogar vier Mal so viel. Dann liegt der Anteil der Fette an der Ernährung bei rund 90 Prozent. Das ist ohne spezielle künstliche Ernährung nicht zu bewältigen. Zum Vergleich: Bei einer normalen Ernährung ist das Verhältnis von Fett zu Eiweiß und Kohlenhydraten 0,2 zu 1. Mühsam müssen für die Mahlzeiten die Anteile der Nährstoffe von Verpackungen abgelesen oder im Internet recherchiert werden. Nahrungsmittel aus dem Supermarkt, die zum Beispiel doppelt so viel Fett enthalten wie Kohlenhydrate und Eiweiße zusammen, sind Leberoder Kinderwurst, Leber- oder Schmelzkäse, Fleischsalat, Haselnussmus oder Eigelb. ...

Danuta Entrup beschreibt die Folgen: „Nicole konnte am nächsten Morgen nicht mehr nach Tasse und Besteck greifen, weil sie die Kontrolle über ihre Bewegungen verloren hat.“Denn: Während der ketogenen Ernährung bezieht der Körper und auch das Gehirn seine Energie vorwiegend aus Ketonen, sonst normalerweise aus Glucose. „Wenn dem Körper jetzt eine kohlenhydratreiche Mahlzeit angeboten wird, bildet er keine Ketone mehr, weil er ,denkt‘, dass die Hungerphase, in der er seine Energie aus der Fettverbrennung beziehen musste, vorbei ist.

Er geht davon aus, dass er wieder Kohlenhydrate bekommt und seine Energie aus Glucose gewinnen kann.“ Plötzlich sind keine Ketone mehr für die Energiegewinnung vorhanden und im Gehirn mangelt es an Energie, sagt Ulrike Och, Leiterin der Kinderdiätabteilung.„Ich dachte, ich bringe sie um“, sagt Danuta Entrup – nicht ganz ernst gemeint – über ihre Mutter. „Man muss höllisch aufpassen“, sagt sie. „Jede Erkältung kann Nicole so zurückwerfen, dass sie alles verlernt: zu gehen, zu sprechen und ein bettlägeriger Pflegefall wird“.

Kontrolle ist schwer

Nicht einfach ist auch die Kontrolle. Den Patienten muss täglich, im Idealfall auch mehrmals, Blut abgenommen werden. Nur so lässt sich prüfen, ob die Ketonwerte auch hoch genug sind.Da auch Marquart selbst schon Fälle erlebt hat, in denen Kindern die Diät schlecht bekommen ist, und sie sogar bedrohliche Nebenwirkungen erlitten haben, müssen die Betroffenen eine Woche oder länger in die Klinik, damit der Fettanteil der Ernährung unter Kon­trolle erhöht werden kann.Die nächste Generation der Therapie wird die direkte Gabe von Ketonkörpern sein, erwartet Marquart.

Schon gewusst? Vier Mal so viel Fett wie Kohlenhydrate und Eiweiß zusammen kann bei einer ketogenen Diät eine einzelne Mahlzeit enthalten. Der Aufwand ist immens. ...

Noch scheitert die, weil die Patienten gleichzeitig zu viel Salz aufnehmen müssten. Der Professor geht aber davon aus, dass sich diese Gabe demnächst durchsetzen und dadurch die Therapie stark vereinfacht wird. Für Nicole wäre das prima. Dann würden die Ketone einfach in ihr Essen gerührt und sie könnte ganz normal essen. Bis dahin aber steht ihre Mutter weiter in der Küche und kocht ihr Essen mit so viel Fett wie möglich.