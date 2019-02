18 Jahre keine Langeweile

Es dauert nur drei Minuten, dann steht das Leben von Melanie und Thilo Degenhardt auf dem Kopf. Innerhalb von 180 Sekunden kommen ihre Drillinge Mila, Fiete und Maja am 29. April auf die Welt. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Zu Beginn verlief die Schwangerschaft vollkommen normal. Bis zur 15. Schwangerschaftswoche gehen die Eltern von Zwillingen aus.

„Dann waren wir bei einem Organ-Ultraschall und da kamen irgendwann diese Wörter: ,Ich muss Ihnen sagen: Da sind drei‘“, weiß Vater Thilo Degenhardt noch ganz genau. „Man merkt, dass die Erdanziehungskraft zunimmt, die Knie werden sehr, sehr weich“, erzählt er heute mit einem Lachen. Anfangs habe sich ein riesiges Loch aufgetan. „Man kann sich das nicht vorstellen. Bei Zwillingen geht das noch in den Kopf eines Menschen rein“, erzählt der Vater, „Aber drei, da haben wir schon 14 Tage gebraucht, bis wir das verdaut hatten.“Und auch für Mutter Melanie ist diese Neuigkeit nur schwer zu fassen: „Ich habe zwei Tage lang geweint, weil ich Angst hatte.“ Sie bezweifelte, dass sie das schafft. Aber jetzt, nach all den Strapazen, „möchten wir gar nicht mehr ohne“.

Drohende Frühgeburt

Aber der Weg bis zur Geburt war lang und von Komplikationen geprägt. Die Gynäkologin stellt bei Melanie Degenhardt einen verkürzten Gebärmutterhals fest. Nur wenige Tage später, am 31. März, bekommt die werdende Mutter im Abstand von 20 Minuten Wehen und weiß sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie fährt in die Uniklinik nach Münster, es droht eine Frühgeburt.Professor Walter Klockenbusch kümmert sich seit dem ersten Tag um Melanie und ihre Drillinge. Am Ende ist nicht der verkürzte Gebärmutterhals der Grund dafür, dass die Drillinge schon in der 31. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblicken. Für Drillinge sind sonst 33 Wochen normal. „Wir hatten frühzeitig die Idee, dass es auf eine Prä­e­klampsi hinausläuft“, erinnert sich Klockenbusch.

In 180 Sekunden wurde Melanie und Thilo Degenhardts Leben auf den Kopf gestellt. So lange hat es gedauert, bis ihre drei Kinder zur Welt kamen.

Melanie und Thilo Degenhardt und Professor Walter Klockenbusch im Uniklinikum Münster.

Die Krankheit, die auch Schwangerschaftsvergiftung genannt wird, ist bei Mehrlingsgeburten keine Seltenheit. „Mehrlingsschwangerschaften haben ein paar Risiken, dazu gehören fast alle Schwangerschaftskomplikationen, die man so haben kann“, erklärt der Leiter der Geburtshilfe am UKM.Die Krankheit kann Mutter oder Kind treffen. In diesem Fall ist es Mutter Melanie Degenhardt, die die Präe­klampsi bekommt. Es gibt keine Medikamente dagegen. Die „einzige ursächliche Therapie ist die Beendigung der Schwangerschaft“, erläutert der Professor. Die Erkrankung geht von der Plazenta aus, also dem Punkt, wo sich Mutter und Kind am nächsten sind. Fast alle Organe der Mutter können betroffen sein, Melanie bekommt vor allem Sehstörungen und Schwindelgefühle.

Alles für die Kinder

Mit der Diagnose beginnt ein Balanceakt. Die Ärzte müssen sich fragen, ob sie das Wohl der Mutter auf Kosten des Kindes riskieren. Das Kind braucht möglichst viel Zeit im Mutterleib, um sich entwickeln zu können, doch gleichzeitig geht es der Mutter von Tag zu Tag schlechter.So ist es auch bei Melanie Degenhardt. In ihren Körper lagert sich so viel Wasser ein, dass sie jeden Tag ein Kilo zunimmt. „Sie war sehr tapfer“, lobt sie Professor Klockenbusch heute. Sie sei sehr hart im Nehmen gewesen und habe stets alles für ihre Kinder tun wollen.Doch in der 31. Woche muss sich auch Melanie Degenhardt eingestehen, dass die Grenze erreicht ist: „Ich wollte immer noch weiter, aber irgendwann ging es nicht mehr.“ Walter Klockenbusch weiß, warum die Mütter wochenlange Schmerzen auf sich nehmen: „Die Entscheidung zur Entbindung fällt umso leichter, desto weiter es vorangeht.“

Am 29. April werden Mila, Fiete und Maja deshalb per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Alle drei wiegen zwischen 1200 und 1500 Gramm und liegen damit genau im Durchschnitt von Drillings-Frühchen der 31. Woche. Sie haben weder Fehlbildungen noch Durchblutungsstörungen. Die Kleinen sind so fit, dass sie nicht einmal beatmet werden mussten.Nur Fiete hält die Kinderchirurgen zwischendurch noch etwas auf Trab. Er hat einen Leistenbruch und einen verengten Magenausgang. Beides wird operiert und „zwei Tage später war wieder alles so, als wäre nichts gewesen“, freuen sich die Eltern.

Ein echter Glücksfall

Dass das mit der Schwangerschaft auch gleich beim ersten Kind, oder jetzt eben bei den ersten dreien, so gut klappt, konnte ja keiner ahnen. „Wir waren bereit mit Hormonen oder Ähnlichem nachzuhelfen, wenn es nicht klappen sollte, aber so weit sind wir gar nicht gekommen“, verrät Melanie Degenhardt. Und dass es dann gleich Drillinge wurden, war ein echter Glücksfall.