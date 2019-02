Für die Wissenschaft ist es ein Riesensprung, für blinde Patienten bedeutet es eine Verbesserung in vielen kleinen Schritten: das Retina-Implantat. Brigitte Harland ist die erste Patientin in Münster mit eingepflanztem Chip im Auge.70 Jahre – das ist ein hohes Alter, um von Neuem zu beginnen. Von Neuem lernen zu sehen – mit Chip, Kabel und Antenne im Auge. In der Hoffnung auf einen Ausweg aus der Dunkelheit hat Brigitte Harland diese Herausforderung angenommen und sich für das sogenannte bionische Auge entschieden: „Man greift ja nach jedem Strohhalm“.Mittlerweile ist ein Jahr seit der vierstündigen Operation vergangen. Bei dem Eingriff wird um das Auge ein Silikongürtel herumgelegt, an dem eine Antenne befestigt wird. Dann macht der operierende Arzt einen kleinen Schlitz und lässt den Chip mit Kabel ins Auge ein. Im Bereich des schärfsten Sehens wird der Chip mit einem Nagel fixiert. Während der OP wird der Chip immer wieder elektronisch auf seine Funktionsfähigkeit getestet – Mikro-High-Tech im Auge, unsichtbar für das Gegenüber.

Seltene Operation

„In ganz Deutschland wurde diese OP bisher erst 28 Mal durchgeführt. Und noch vor 20 Jahren hätte man sich nicht einmal vorstellen können, dass so etwas überhaupt möglich ist“, erklärt Universitäts-Professorin Nicole Eter , Direktorin der Augenklinik am UKM .Ein neuer Wunderchip, der den Blinden wieder Augenlicht schenkt? Nein. Zum einen kommt längst nicht für alle blinden Menschen ein bionisches Auge infrage, sagt Eter: „Das sind meistens Menschen, die an Retinitis Pigmentosa, einer erblichen Netzhaut-Mutation, leiden und daher allmählich blind werden.“ Vorab wird der Sehnerv getestet: Wenn dieser gar nicht mehr auf Reize reagiert, kann auch der Netzhaut-Chip nicht mehr helfen. „Man muss außerdem schon wissen, was man mit Streifen, Kreisen und anderen Formen anfangen kann. Also kommt der Chip auch nicht für Patienten mit angeborener Blindheit infrage.“ Die Patienten-Auswahl ist somit laut Eter „extrem kritisch“. Die zweite Retina-Chip-Operation fand deshalb am UKM erst ein Jahr nach dem ersten Eingriff statt.Ist der Chip im Auge, geht es laut der Direktorin der Augenklinik aber erst richtig los: „Es ist jetzt nicht so, dass man nach der OP plötzlich wieder wie ein Adler sehen kann.“ Vielmehr ermöglicht das Implantat ein langsames Erkennen von Formen und Kontrasten – da, wo vorher Dunkelheit herrschte: „Ich erinnere mich noch, als Frau Harland das erste Mal nach der Operation bei uns war. Da war ich sehr positiv überrascht, als sie da schon erkannte, wo der Aufzug ist.“ Farben sieht Brigitte Harland nicht. Das kann der Chip nicht leisten – noch nicht. „Vielleicht ist man in zehn Jahren so weit. Bald kann man möglicherweise auch größere Sichtfelder mit dem Implantat erfassen“, sagt die Ärztin.

Training mit Spezialbrille

In 30 Stunden Mobilitätstraining lernen die Patienten, die ungewohnten Seheindrücke zu erfassen und zu deuten. Bei diesem Training sitzt Brigitte Harland vor einer schwarzen Magnettafel, an die eine Arzthelferin einen weißen Streifen heftet. „Jetzt muss ich schauen, ob das senkrecht oder waagerecht ist“, sagt die Seniorin und setzt ihre verkabelte Spezialbrille auf, die an Star Trek erinnert. In dieser Brille ist eine Kamera, die die Seheindrücke an den Chip weitergibt – der diese nun wiederum ans Gehirn überträgt. „Jetzt ist ausgerechnet der Akku leer. Zum Glück habe ich immer einen Ersatzakku dabei.“Für die Bielefelderin ist die Umstellung kräfteraubend: „Das ist schon alles sehr gewöhnungsbedürftig und anstrengend.“ Sie beginnt die Tafel zu scannen, bewegt ihren Kopf nach links und rechts, Reihe für Reihe, als ob sie lesen würde. Das liegt daran, dass der Chip im Zentrum des schärfsten Sehnervs eingesetzt wird. Das Sichtfeld ist auf dieses Zen­trum beschränkt, ein normal Sehender kann hingegen auch in der Peripherie viel sehen.„In meinem Alltag kann ich das jetzt noch nicht so gut nutzen. Ich muss noch mehr trainieren und üben“, sagt die 71-Jährige. Sie ist ein Jahr nach der OP am Ende ihrer ersten Trainings-Etappe. Als Nächstes stehen 40 Stunden „Umfeldtraining“ an. Dabei soll sie lernen, Zebrastreifen zu erkennen, Bushaltestellen wahrzunehmen und die Wohnungstür zu orten. Brigitte Harland tastet sich nach wie vor vorsichtig durchs Leben.