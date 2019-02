Leben ohne Knie und Oberschenkelknochen

Wenn Sebastian Ziem etwas spät dran ist und den Bus schon an der Haltestelle stehen sieht, legt er keinen plötzlichen Sprint ein. Er wartet lieber auf den nächsten Bus, denn der Rheinenser will seinem linken Knie keine übermäßige Belastung zumuten. Diesem Knie verdankt er, dass er zwei Beine hat, normal laufen kann und bis auf Leistungssport alles machen kann, was andere auch tun.

Das Knie ist eine Endoprothese, die der 33-Jährige seit nunmehr 13 Jahren in sich trägt. Mit 20 stellten Ärzte in seinem Bein einen bösartigen Knochentumor fest. Mit einer deutlichen Schwellung und Schmerzen im linken Kniegelenk hat es damals begonnen. Sebastian Ziem war sofort klar: Das ist etwas Schlimmeres. Und er sollte recht behalten. Nach einem Röntgenbild kam die Dia­gnose: Ein etwa 20 Zentimeter großer Tumor im Oberschenkel.

Fast normale Männerbeine: Nur bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass ein Bein etwas dünner ist als das andere. Im Inneren befinden sich eine Prothese und ein künstliches Knie. Foto: Wilfried Gerharz

Von der Diagnose zu der Behandlung

Doch Sebastian Ziem ließ sich davon nicht aus der Bahn werfen – auch wenn er kurz nach dem Abitur eigentlich etwas anderes vorhatte. Von den ersten Beschwerden bis zur endgültigen Diagnose und anschließenden Operation hat es rund vier Monate gedauert. Das sei eine übliche Zeitspanne, versichert Professor Jendrik Hardes , Sektionsleiter der Tumororthopädie am Universitätsklinikum Münster (UKM). Schließlich sind umfangreiche Untersuchungen nötig, um genau zu wissen, wie weit sich der Tumor und eventuelle Metastasen ausgebreitet haben. Dazu gehörte eine Gewebeprobe, die vom pathologischen Institut bei Professor Eva Wardelmann untersucht wurde. Daran anschließend musste vor der Operation eine Chemotherapie erfolgen.

Fest stand, der Tumor und ein großer Knochenbereich rundherum mussten entfernt werden, inklusive des Knies. Das hörte sich schlimm an, doch nur so war eine komplette Amputation zu vermeiden. „Diese Operation muss so weiträumig erfolgen, um einen sogenannten ,Sicherheitsabstand‘ zu dem Tumor einzuhalten“, erklärt Hardes, der seinen Patienten damals gemeinsam mit dem führenden Knochentumor-Experten des UKM, Professor Georg Gosheger, behandelte.

1000 Fälle jährlich Knochentumore treten meist bei Kindern und Jugendlichen auf, erklärt Prof. Dr. Jendrik Hardes, Sektionsleiter der Tumororthopädie am UKM. Rund 1000 Fälle gebe es pro Jahr. In Münster werden jährlich rund 200 Patienten behandelt. Meist werde der Tumor recht spät erkannt, weil Schmerzen im Bein in diesem Alter aufgrund des Wachstums nichts Ungewöhnliches seien, so Hardes.Die Stäbe als Verbindung zum Ober- und Unterschenkel gehen mit dem Knochen eine feste Verbindung ein. Bei Kindern wächst der neue Knochen mit, dank eines kleinen eingebauten Motors, der die Prothese verlängert, erklärt Hardes. Zumeist sind die Gelenke Standardanfertigungen. Wenn es nötig ist, wie bei sehr jungen Kindern, kann auch schon einmal ein maßangefertigtes Knie aus dem Drei-D-Drucker zum Einsatz kommen. ...

Fachberatung durch den behandelnden Arzt

Sebastian Ziem wurde ein künstliches Knie mit einer langen Verbindung sowohl in den Ober- als auch in den Unterschenkel eingesetzt. „Aus Titan und mit Silber beschichtet“, erklärt der Professor. Die Beschichtung soll die Möglichkeit einer Infektion verringern. An der Entwicklung dieses Gelenkes sei Gosheger maßgeblich beteiligt gewesen. Denn eine Infektion sei die größte Gefahr nach so einer Operation – schließlich sei das neue Gelenk ein Fremdkörper.

„ Der innere Schweinehund darf nie die Oberhand gewinnen. Der innere Schweinehund darf nie die Oberhand gewinnen. “ Sebastian Ziem

Die Infektion ist glücklicherweise ausgeblieben, berichtet Sebastian Ziem. Doch laufen lernen musste er damals völlig neu mit seinem „Ersatzteil“. „Ich bin vor der Operation von den Ärzten wirklich gut informiert worden und habe mich bewusst für diese Behandlung entscheiden“, erklärt der heute 33-Jährige. Das sei keine Entscheidung, die ein Arzt alleine treffen könne, ergänzt Hardes. Das sei immer eine gemeinsame Entscheidung zwischen Arzt und Patient.

Auf dem Röntgenbild zeigt Prof. Dr. Jendrik Hardes (r.), wie die Prothese im Inneren des linken Beins von Sebastian Ziem sitzt. Foto: Wilfried Gerharz

Laufen hat Ziem recht schnell wieder gelernt, obwohl das damals eine sehr harte Zeit gewesen sei. „Körperlich sehr anstrengend war das in der anschließenden sechswöchigen Kur.“ Dabei sei er gelegentlich schon an seine Grenzen gestoßen. Das Training sei bis heute nicht vorbei. Die Muskeln in seinem linken Bein müssen stark genug sein, um das künstliche Gelenk zu halten. „Da darf der innere Schweinehund nie die Oberhand gewinnen.“

Persönliche Einschränkungen

Ganz ohne Ärzte kommt der Student, der Gymnasiallehrer für Biologie und Geschichte werden will, nicht aus. Denn durch die Belastung, der das künstliche Knie beim täglichen Gebrauch ausgesetzt ist, trete auch ein gewisser Verschleiß ein. Regelmäßig müsse der Patient deshalb zum – wie Hardes es nennt – „Stoßdämpferwechsel“, bei dem eine Plastikscheibe im Knie ausgetauscht wird.

„ Wenn das Knie wackelig wird und das Laufen schwerer fällt, ist die Operation nötig. Wenn das Knie wackelig wird und das Laufen schwerer fällt, ist die Operation nötig. “ Prof. Dr. Jendrik Hardes

Wie schnell diese Scheibe, die tatsächlich Stöße dämpfen soll, abgenutzt ist, sei abhängig von der Belastung. „Ein Mensch, der sich nicht bewegt, bei dem hält dieses Teil ewig“, sagt Hardes. Doch das sei nicht Sinn der Sache, der Patient soll sich bewegen – und so wie Ziem ein möglichst unbeschwertes Leben führen. Ziem ist zwar schlank, aber zwei Meter groß, da hat das Gelenk eine Menge zu tun. „Wenn das Knie wackelig wird und das Laufen schwerer fällt, ist die Operation nötig“, erklärt Hardes.

Dieser Eingriff lasse sich in der Regel gut in die persönliche Lebensplanung einbinden und müsse nicht vor dem Examen oder Urlaub stattfinden. Mit dieser Einschränkung lässt es sich leben, ist Ziem überzeugt. Er hat sich mit dem neuen Knie arrangiert – und wartet notfalls gern auch einmal auf den nächsten Bus.