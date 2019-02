Lebendiges Präzisionswerkzeug

Sendenhorst - Blutegel sind keine Schönheiten, aber in bestimmten Fällen können sie Patienten eine große Erleichterung bieten. So wie bei Christopher Tkocz, der sich bei einem Arbeitsunfall einen Teil sines Daumens abgesägt hat. Egel haben seine Wunde nach der Replantation sauber gehalten, das Zuviel an Blut abgesaugt und Blutstaus verhindert.

Von Ulla Wolanewitz