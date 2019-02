Funktioniert wie geschmiert

Nach der Hüfte rangiert das Kniegelenk auf Platz zwei der in Deutschland am häufigsten durchgeführten Gelenkersatzoperationen. Offizielle Zahlen sprechen von rund 165 000 neuen Knien, die jährlich implantiert werden. Die kreuzbanderhaltende Prothese wird in Deutschland erst seit Ende 2014 verwendet, im Universitätsklinikum Münster verwenden die Experten sie seit Mitte des vergangenen Jahres. Dabei wird bei der strengen Auswahl darauf geachtet, dass die Voraussetzungen stimmen: Die eigenen Kreuzbänder des Patienten müssen in Ordnung sein, die Arthrose nicht weit fortgeschritten. Erfahrungen über die Haltbarkeit dieses speziellen künstlichen Gelenks gibt es noch nicht. Herkömmliche Prothesen, so die Statistik, sind nach 14 Jahren noch bei 90 Prozent der Patienten in Ordnung.