Vollwäsche für den Bauch

Dass die Chemie zwischen Chirurg und Patientin hier stimmt, ist nicht zu verkennen. Wobei es Melanie Klaas sicherlich lieber gewesen wäre, sie hätte Professor Dr. Daniel Palmes nicht kennenlernen müssen. Jetzt aber, nach erfolgreich absolviertem „Krankenhaus-Marathon“ und bestem Genesungsverlauf, ist sie froh, ihm als Facharzt begegnet zu sein. Ihr Vertrauen hat sich gelohnt. Und der Oberarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum Münster spricht stolz von „meiner Patientin Frau Klaas“, weil er sich mit ihr und ihrem Ehemann Jörg genauso darüber freut, dass sie – relativ schnell – wieder auf die Beine gekommen ist.

Ihre ungewöhnliche Krankheitsgeschichte begann im März. Die Diagnose kam aus heiterem Himmel: „Pseudomyxoma peritonei“, eine tumorzellartige Schleimbildung, die sich in der Bauchhöhle ausbreitet. „Sie hat mich sozusagen im freien Flug erwischt“, sagt Melanie Klaas. Montags legte sie sich beim Sport noch problemlos mächtig ins Zeug. Dienstags ergab der Vorsorgetermin beim Gynäkologen: „Da ist etwas, was da nicht hingehört.“ Der Verdacht auf eine Zyste bescherte der Rheinenserin einen Aufenthalt im heimischen Krankenhaus. Dort erkannten die Gynäkologen schnell, dass es sich bei ihr weder um eine Zyste noch um einen Eierstocktumor handelte und sahen sie besser aufgehoben in der Uniklinik in Münster. „Der Verursacher der Schleimbildung sitzt an der Appendix, am Wurmfortsatz“, erklärt Daniel Palmes. Die Diagnose „Pseudomyxoma peritonei“ wurde mit der Entfernung des Wurmfortsatzes durch die Pathologie gesichert. Heißt: Das gesamte Bauchfell war von dieser außergewöhnlichen, nicht Schmerz verursachenden, Schleimbildung betroffen. Zehn Tage zogen ins Land, zehn Tage „in denen wir uns eingehend beraten mussten“, sagt Palmes. „Denn eine ,normale‘ Chemotherapie, die über Blutgefäße an die Tumorzellen herangeführt wird, ist bei diesem zellarmen Tumor in der Bauchhöhle nahezu wirkungslos.“

Peritonealkarzinose Metastasen von Tumoren des Magens, Darms oder der Eierstöcke verursachen in der Regel die Peritonealkarzinose. Dabei befallen Tumorzellen das Bauchfell. Das „Pseudomyxoma peritonei“ ist äußerst selten und eine Sonderform der Peritonealkarzinose. Kennzeichen ist eine massive zellarme Schleimbildung in der Bauchhöhle. Peritonealkarzinosen sind nur schlecht behandelbar, weil das Bauchfell schlecht durchblutet ist und herkömmliche Chemotherapien so dort nur schlecht ankommen. Sprechstunde zur „Peritonealkarzinose“ unter 0251-8356361. ...

Sohn Joris kuschelt mit seiner Mutter im Krankenhausbett. Foto: Klaas/privat

Zehn Tage, „in der man durch die Hölle geht, weil man nicht weiß, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht“, beschreibt die 39-jährige Softwareentwicklerin. Es ging weiter. Zunächst mit der Entfernung des Bauchfells. Zwölf Stunden dauerte die Operation, weil „wir alles, aus allen Ecken, zum Teil mit der Lupenbrille, akribisch entfernen mussten“, erklärt der Chirurg. Die Eierstöcke und die Gebärmutter konnten nicht gerettet werden, auch musste der Darm etwas verkleinert werden. Unumgänglich: Der künstliche Darmausgang, zumindest für eine bestimmte Zeit. Das Zwerchfell forderte die Verstärkung durch zwei Netze ein. Nach der „Mammut-OP“ spülten die Ärzte den geschlossenen Bauchraum mit einer auf 42 Grad erwärmten Chemotherapie-Lösung. HIPEC heißt das Zauberwort, hinter dem sich die Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie verbirgt. Die Tumorzellen in der Bauchhöhle werden durch die erhöhte Temperatur und den direkten Kontakt mit der Chemotherapielösung getötet. „Ein sehr belastende Operation“, gesteht Palmes, der seiner Patientin gerne außergewöhnliche Tapferkeit und Ausdauer bescheinigt.

Belastend für die gesamte Familie, die sich auch die Frage stellte: „Wie weit konfrontieren wir unser Kind damit?“ Papa Jörg weihte den damals noch vierjährigen Joris vorsichtig ein, weil „er sich natürlich auch Sorgen machte.“ Und dann kamen da noch die grünen Schutzanzüge dazu, die beim ersten Besuch angelegt werden mussten. „Das hat ihn sehr irritiert und etwas verängstigt“, erzählt Jörg Klaas. „Aber nach fünf Minuten saß er schon bei ihr im Bett und schaute sich ihre Narben an.“

„Keine Minute habe ich ans Aufgeben gedacht. Mir war klar, dass ich kämpfen werde“, sagt die Mutter, die möglichst schnell wieder bei ihren Männern daheim sein wollte. Dass ihr für diesen Marathon die entsprechende Energie zur Verfügung stand, „hängt vielleicht damit zusammen, dass ich körperlich topfit war. Ich hatte ein sehr gutes Fitnesslevel“, sagt sie. Mit ihrem Mann ist sie ein großer Fan von Funktionalsportaktionen wie dem „Mud Master“, die „einen Hauch von Bundeswehr haben, nur ohne Schreien.“

Melanie Klaas hat schon ganz andere Hürden überwunden als die Seiser Alm. Foto: Klaas/privat

Ende September konnte der Darmausgang zurückverlegt werden. „Jetzt können Sie den Ironman in Angriff nehmen“, lobt Palmes. Aber auch ohne Bestzeiten setzt Melanie Klaas Maßstäbe. Denn HIPEC bringt einen großen Wandel in die Therapie des „Pseudomyxoma peritonei“. Für solche Fälle liegen nur wenige Studien mit Langzeitergebnissen vor, Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Da freut es den Professor besonders, dass seine Patientin als bestes Beispiel für einen glaubhaften Heilungsprozess vorangeht.