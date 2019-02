Bestrahlung auf den Punkt

Werner Döthlaff ist jemand, der sich von schlechten Nachrichten nicht so schnell aus der Bahn werfen lässt. Er blickt nach vorn und kämpft. So war es auch 2012, als er von seinem Arzt erfuhr, dass er Schilddrüsenkrebs hat. Die Schilddrüse musste entfernt werden – doch sogenannte „Herde“ weiterer Tumorzellen befanden sich bereits in der Lunge. Als ein Arzt ihm dazu riet, jetzt auch noch Teile der Lunge entfernen zu lassen und ihn darüber aufklärte, dass für die Operation erst mehrere Rippen gebrochen werden müssten, machte Döthlaff nicht mehr mit. „Diese Vorstellung gefiel mir einfach nicht.“ Der heute 73-Jährige kam zu Professor Dr. Hans Eich, Direktor der Klinik für Strahlentherapie – Radioonkologie des Universitätsklinikums Münster ( UKM ). Der empfahl ihm eine Bestrahlung. Punktgenau sollten die Tumorzellen bestrahlt und dadurch abgetötet werden. Das UKM besitzt ein Tomotherapiegerät. Nur ein Dutzend dieser rund vier Millionen Euro teuren Geräte davon gibt es in Deutschland. „Die Bestrahlung am Tomotherapiegerät ermöglicht eine sehr gute Schonung der umliegenden Nachbarorgane bei gleichsam sehr guter Erfassung des zu bestrahlenden Tumors.“, erklärt Dr. Jan Kriz , Leitender Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie. Mittels eines Spezialverfahrens, der sogenannten extrakraniellen Stereotaxie (ESRT) können einzelne Tumorabsiedelungen beispielsweise in der Lunge punktgenau bestrahlt werde. Diese Behandlung sei zunehmend eine Alternative zur herkömmlichen Operation.

Döth­laff entschied sich für die stationäre Behandlung, auch wenn er nach jeder Bestrahlung eigentlich wieder sofort ins heimatliche Kamen hätte fahren können. Kurzerhand richtete der Steuerberater sein Büro im Krankenzimmer ein und blieb in Münster. Fünf Bestrahlungen in zwei Wochen zur Behandlung der Lungenabsiedelungen. Später noch einmal 37 Bestrahlungen in sechseinhalb Wochen wegen Lymphknotenabsiedelungen am Hals. „Das ist ein Verfahren, das wirklich nicht schlimm ist“, versichert der Patient. „Für mich wurde eine Gesichtsmaske angefertigt, die allerdings wenig kleidsam war.“ Aber das war auch schon fast das Einzige, das ihm nicht gefiel. Vielleicht noch die Lautstärke, mit der das Gerät arbeitet, doch auch dieser Spuk sei nach sechs bis sieben Minuten vorbei gewesen und Döthlaff konnte sich im Krankenzimmer wieder seiner Büroarbeit widmen.

„Nebenwirkungen gibt es bei dieser Art der Bestrahlungen nur wenige“, sagt auch Kriz. In einigen Fällen sei die Haut durch die Bestrahlung gereizt, das sei aber schnell wieder in den Griff zu bekommen. Das Tomotherapiegerät treffe punktgenau die Tumorzellen. Diese werden vorher durch ein sogenanntes PET-CT-Verfahren sichtbar gemacht. Dafür werde ein radioaktiv markierter Zucker gespritzt, der die betroffenen Zellen zum Leuchten bringt. Dadurch kann zwischen Tumor- und gesundem Gewebe unterscheiden werden. „Wir bestrahlen die leuchtenden Stellen“, erklärt Kriz.

Werner Döthlaff ist froh, diesen Weg gegangen zu sein. Körperlich fühlt er sich fit und kann sich wieder seinen Hobbys Garten und Reisen widmen. Im Garten liegen ihm vor allem Kamelien, Rhododendren und der Hibiskus am Herzen. Im Urlaub ist sein Lieblingsziel unter anderem die Toskana. „Mir geht es wieder richtig gut“, sagt der Steuerberater. „Ich bin wirklich froh darüber, an die Experten im UKM geraten zu sein. Hier bin ich immer gut behandelt worden und fühlte mich als Mensch gut aufgehoben.“

„Es ist wichtig, solche Behandlungen gemeinsam mit dem Patienten zu entscheiden“, erklärt Kriz ergänzend. Auch das sei letztlich ein Beitrag zum Erfolg. Alle drei Monate muss Döthlaff zur Kontrolle in die Uniklinik, Dann wird ihm wieder der Zucker gespritzt und geschaut, ob weitere Bestrahlungen notwendig sind. Mit einem Augenzwinkern sagt er: „Am schönsten ist es, wenn nichts leuchtet und ich sagen kann: Bei mir sind alle Lampen aus.“