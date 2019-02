Freie Bahn für die Lebenskraft

Elke Werner drückt Julia, sie hält Julia. Sie lehnt sich an Julia an. Oder ist es umgekehrt? Shiatsu, die aus ‚Fernost stammende Berührungskunst, gehört auf der Czerny-Station der Uniklinik Münster seit 20 Jahren zum festen Programm. Kinder und Jugendliche sind für mehrere Wochen auf der Station, weil sie zum Beispiel mit Depressionen, Ess-, Schmerz- oder traumatischen Belastungsstörungen zu tun haben.

Ihre große Schwester starb, als Julia sieben Wochen alt war. Sie hat die Trauer ihrer Eltern zu spüren bekommen, ist mit ihr groß geworden,. Die Bauchschmerzen begannen, als sie zehn war. Und sie dauerten zwei Jahre. Ihre Eltern liefen mit ihr von Arzt zu Arzt. Als sie irgendwann auch ihre Knie nicht mehr spürte, landete sie auf der Czerny-Station der Uniklinik Münster. Dort werden Kinder und Jugendliche mit psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen behandelt. Neun Wochen war sie dort, sprach mit Psychologen und in Gruppensitzungen. „Vielleicht waren meine Bauchschmerzen ein Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit“, sagt die 14-Jährige heute.

Elke Werner sah ihre Aufgabe nicht darin, nur Julias Bauchschmerzen zu behandeln. „Es hilft ja nichts, die Symptome isoliert zu betrachten“, sagt sie. „Es geht um die Lebenskraft des Menschen, der vor mir liegt.“

In dem Wort „Psychosomatik“ steckt die Verbindung von Seele (Psyche) und Körper (Soma). „Weder das Betrachten auf rein körperlicher Ebene noch seelische Behandlungsansätze, die den Körper nicht integrieren, sind sinnvoll“, sagt Werner. „Es versteht sich von selbst, dass die achtsame und liebevolle Berührung eine dankbare Möglichkeit ist, Jugendliche auf der Czerny-Station zu erreichen und zu begleiten. Egal, welche Probleme ihre Patienten bedrücken: Sie bräuchten Anregung, „damit sich die Lebenskraft wieder auf den Weg macht. Ich versuche, den freien Energiefluss zu fördern“, sagt sie.

In der Turnhalle der Czerny-Station riecht es nach Turnmatten. Auf dem Boden liegt ein mit einem Laken bezogener Futon. An der Tür hängt ein Zettel mit dem Hinweis „Shiatsu“. In einer Ecke stehen Straßenschuhe herum. Auf dem Flur zwei Ecken weiter laufen aufgeregte Jugendliche mit Handys in der Hand herum. In der Halle ist davon nichts zu hören.

Nach all den Therapien und Gesprächen ist Shiatsu eine Oase der Stille. Die Ärzte und Therapeuten versuchen, die Krankheit der Patienten in den Griff zu bekommen. Shiatsu soll helfen, darüber hinaus den Blick weit werden zu lassen. „Das ist eine Bereicherung für alle Beteiligten der Station“, sagt Elke Werner.

Nach den Worten von Dr. Martina Monninger profitiert ein Großteil der Jugendlichen von dieser achtsamen Körperarbeit. „Shiatsu unterstützt unser therapeutisches Konzept“, sagt die Leiterin. So zum Beispiel bei Jugendlichen mit Essstörungen, die Probleme haben, „ihre Körperdimension richtig einzuschätzen“.

„Die Körpermitte ist das Gehirn der Gefühle“, erklärt die Shiatsu-Lehrerin am Europäischen Shiatsu Institut. Wenn sie Julias Nacken behandelt, ist der ganze Körper der 46-Jährigen in Bewegung. „Patienten erfahren über sanfte und zugleich tiefe Berührung eine Harmonisierung ihrer Lebenskraft“, erklärt Elke Werner. Diese Kraft durchströme jeder Zelle und verbinde alles. Zugang bietet der Shiatsu-Therapeutin das Meridiansystem, das auch aus der Akupunktur bekannt ist.

Die Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland beschreibt Zuwendung und Berührung als wirksamen Weg, die Lebenskraft anzuregen, Körper und Seele zu balancieren, den Fluss der Energie zu erspüren. „Shiatsu berührt achtsam und respektvoll, tief und einfühlsam. Energie wird erspürt, willkommen geheißen, besänftigt, angeregt und verteilt.“

Shiatsu fängt da an, wo Worte aufhören. Die Berührung biete eine Möglichkeit, die Jugendlichen zu erreichen und zu begleiten. Ähnlich wie bei einem Paar, das sich nach einem Streit in die Arme nimmt, weil alles gesagt ist. Elke Werner berichtet von Sitzungen, nach denen die Jungen und Mädchen anfangen zu erzählen. Sie scheinen Vertrauen in sich und andere zu gewinnen, ziehen Zuversicht aus der Behandlung, die viel Raum für die eigene Erfahrung lässt. Kein Wunder: Wann hat man das schon mal, dass einer jemandem 50 Minuten seiner totale Aufmerksamkeit schenkt? Einige Patienten machen zum ersten Mal in ihrem Leben die Erfahrung, dass Berührungen auch angenehm oder heilsam sein können. Unabhängig von erbrachter Leistung Zuwendung zu erfahren, sei im Alltag vieler Jugendlichen ein großes Geschenk. Die Shiatsu-Therapeutin nimmt Jugendliche oft als weise wahr, als besonders empfindsam, teilweise extrem durchlässig. „Sie nehmen wahr, dass irgendetwas im System nicht stimmt.“ Das Modell, das ihnen viele Erwachsene vorleben, erscheint ihnen unattraktiv oder macht ihnen sogar Angst.

Julia aus Hörstel hat die Zeit in der Klinik und die Shiatsu-Behandlung seit zwei Jahren in guter Erinnerung. Auf die Frage, worum es denn im Leben alles gehen könnte, sagt sie auch: „Spaß haben“. Darauf wäre sie vor vier Jahren nie gekommen.