„Soulfood ist genauso wichtig“

"Am Anfang habe ich nur geweint.“ Silvia Hüerländer-Puke ist eine attraktive Frau, blond, schlank, lebenslustig, mit eigenem Hotel. Dann der Schock: ein Tumor im Rachen, anschließend Speiseröhrenkrebs. Ihre Speiseröhre musste entfernt werden, der Magen wurde hochgezogen. Nun wird sie über den Dünndarm künstlich ernährt, und zum Schutz der unteren Atemwege ist sie mit einer Trachealkanüle versorgt.

„Chirurgisch gilt der Patient als geheilt, wenn der Patient durch eine Operation und gegebenenfalls anschließende Chemo- oder Strahlentherapie tumorfrei bleibt“, sagt Muhittin Demir , Funktionsoberarzt der Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie. „Die Patienten sind zwar tumorfrei, jedoch müssen sie aufgrund der eventuellen Schluck- und Stimmprobleme andere Probleme im Bereich des psychosozialen Lebens bewältigen.“

Daher sorgt sich an der Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie ein interdisziplinäres Team um diese Patienten. Nach der OP müssen Betroffene zum Beispiel lernen, mit dem Stoma umzugehen, um Lungenentzündungen vorzubeugen. „Die Pflege des Stomas ist sehr hoch schambesetzt, aber der Patient muss als Allererstes lernen, sich kompetent absaugen zu können“, sagt Logopädin Melanie Vauth .

Wenn der Patient hustet, kommt manchmal Speichel aus der Kanüle. „Das ist unglaublich peinlich!“ sagt Silvia Hüerländer-Puke mit Nachdruck. Dazu kommen die Probleme beim Sprechen, die eingeschränkte Sauerstoffversorgung, die Patienten sind schnell aus der Puste, von Sport ganz zu schweigen. „Große Ängste“, sagt Hüerländer-Puke. „Wenn man keine Luft mehr bekommt, das ist das Schlimmste!“ Dann die Stigmatisierungen wegen des Stomas am Hals. Die Folge: Die Patienten ziehen sich zurück.

Und auch die Magensonde ist unangenehm. Silvia Hüer­länder-Puke wog deswegen teilweise nur noch 45 Kilogramm und war alleine deswegen schon zu schwach, um an vielen Aktivitäten teilzunehmen. Außerdem konnte sie nicht einmal ein Glas Wasser trinken, wenn sie zum Essen eingeladen war. Durch die Erkrankung ging es auch mit der Lebensqualität rapide bergab.

Hilfe bekam die Patientin von der interdisziplinären Betreuung der Klinik. Logopädin Melanie Vauth übte mit Silvia Hüerländer-Puke regelmäßig. Auch die Patientin war sehr ehrgeizig und trainierte zwei Mal am Tag. Zum Beispiel die Zunge zwischen die Zähne zu nehmen, den Kopf zur Brust zu senken, die Lippen zu schließen und dann herunterzuschlucken. Das kräftigt die hintere Zungenmuskulatur.

Langsam geht es bergauf, Hüerländer-Puke kann wieder selbst Flüssigkeiten schlucken. An ihren ersten Kaffee erinnert sie sich ganz besonders: „Wenn eine Freundin gefragt hat, ob wir ins Café gehen wollen, habe ich mich nie getraut. Jetzt gehe ich wieder unter Leute, das hat mir so viel Kraft gegeben.“ Suppe und Joghurt, dann ein Grießbrei, und schließlich kann sie sogar wieder einen Milchreis und Kekse essen. Essen, schmecken, genießen, denn „Soulfood ist genauso wichtig“, sagt Logopädin Vauth. „Als ich zu einer Hochzeit gehen konnte, da haben sich alle so gefreut“, erinnert sich Hüerländer-Puke. „ Niemand hatte damit gerechnet.“

Logopädin Melanie Vauth arbeitet schon seit 14 Jahren in der Klinik und hilft beim Schlucken und beim Spracherwerb. Mit der Zeit merkte sie aber, dass die Patienten nicht nur körperlich, sondern auch oft psychologisch gehemmt waren. Daher macht sie nun nebenberuflich seit drei Jahren eine Ausbildung zur Systemischen Therapeutin, um den Menschen und Familien beim drohenden Tod beizustehen oder sie Schritt für Schritt zu ermuntern, wieder ins Leben zu kommen.

Silvia Hüerländer-Puke hat es durch ihr Engagement geschafft, wieder viel Lebensqualität dazuzugewinnen. Und das sieht man, sagt auch Muhittin Demir: „Ich habe eine ganz andere Patientin erlebt, als ich sie kennen gelernt habe. Sogar der Gang ist ein anderer!“

Die Patientin arbeitet nun wieder in ihrem eigenen Hotel im Kundenkontakt und freut sich auf ein besonderes Highlight: Nach Jahren fliegt sie das erste Mal wieder in den Urlaub: „Das hätte ich vor einem halben Jahr nie gedacht“, freut sich die 54-jährige. Und das nächste Ziel ist auch schon fest angepeilt: „Das Stoma werde ich auch noch los.“