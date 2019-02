Steine des Anstosses

Dorontina Alija hat die besten Voraussetzungen, keine Gallensteine zu bekommen. Sie ist nicht blond, nicht übergewichtig, und familiär vorbelastet ist sie auch nicht. Trotzdem hat sie drei Jahre lang ein Gallenstein gepiesackt, der zum Schluss über drei Zentimeter groß war. „Ich hatte jeden Tag Schmerzen,“ sagt die 20-Jährige. Jeden Tag hat sie Ibuprofen geschluckt. „Ich kann mir ein Leben ohne Schmerzen gar nicht mehr vorstellen“, hat sie noch vor ein paar Tagen gesagt.

Sie wird sich daran gewöhnen müssen. Seit zwei Wochen ist der Stein raus. Und die Schmerzen sind mehr oder weniger verschwunden. Die angehende Mediengestalterin ist damit eine von rund 175 000 Patienten in Deutschland, denen pro Jahr die Gallenblase entfernt wird. Jeder sechste Mensch in Deutschland besitzt einen oder mehrere Gallensteine.

Wenn die Probleme zu groß werden lieber eine OP

Probleme können immer dann entstehen, wenn die Steine an der Wand der Gallenblase entlangschrabbeln oder durch den Gallengang wandern. Dann können Koliken, Krämpfe, Übelkeit und Völlegefühl auftauchen. In solchen Fällen rät Professor Norbert Senninger , Direktor der Chirurgie am Universitätsklinikum Münster, zu einer Operation.

Denn: „Es wird gefährlich, wenn die Steine aus der Gallenblase herauswandern und sich durch die Gallengänge Richtung Bauchspeicheldrüse und Zwölffingerdarm aufmachen. Entzündungen, Verletzungen oder eine Stauung der Gallenflüssigkeit seien die Folge. „Außerdem lässt sich sehr gut ohne Gallenblase leben“, sagt sein Oberarzt, Privatdozent Dr. Thorsten Vowinkel .

Die Operation ist entsprechend häufig, aber keine Routine. Senninger mag das Wort nicht. Dafür könne man bei so einer OP zu viel falsch machen, etwa versehentlich die falschen Verbindungen voneinander abtrennen.

Montag in die Klinik, Freitag schon wieder raus

Dorontina Alija ist davon verschont geblieben: „Es hat alles gut geklappt“, sagt sie zwei Wochen nach der OP. Montags kam sie in die Klinik, an einem Dienstag wurde sie operiert und an einem Freitag wieder entlassen. „Das entspricht einem regelgerechten Verlauf,“ sagt Vowinkel. Nur ein Viertel der Menschen mit Gallensteinen haben überhaupt Beschwerden.

Die sogenannten „stummen Steine“ werden oft überhaupt nicht entdeckt, manchmal aber gibt es Zufallsfunde: „Aber ohne Schmerzen und Probleme gibt es keinen Grund, die Gallenblase zu entfernen“, unterstreichen die Mediziner. Für die Operation reicht in der Regel ein minimalinvasiver Eingriff. Diese „Schlüsselloch-Chirurgie“ macht es möglich, dass die Patienten zumeist nach drei Tagen wieder nach Hause dürfen. Wird es kniffeliger, müssen die Chirurgen einen größeren Schnitt machen. „Jede OP ist individuell, die Vorgeschichte und natürlich der Gesamtzustand des Patienten spielen eine große Rolle“, sagt Senninger.

Gallensteine können nicht zertrümmert werden

Die Steine zu zertrümmern, funktioniert wohl bei Nierensteinen, aber nicht in der Galle. Zwar ließen sich auch die zerkleinern, aber dann ist der Stein-Schutt immer noch in der Gallenblase und kann Probleme bereiten. Darum habe sich das Verfahren dort nicht bewährt. Warum Dorontina Alija Gallensteine bekommen hat, ist nicht eindeutig. Ein Grund könnte eine Kugelzellenanämie sein, mit der sie lebt. Eine Folge können Gallensteine sein. Doch vor denen hat sie jetzt erst mal Ruh‘. Und die Ärzte des UKM bei ihr einen Stein im Brett.