Einmal Patient – immer Patient

Dem sprichwörtlichen Glück im Unglück hat Herwig Soboll es zu verdanken, dass er heute noch immer recht gut zu Fuß unterwegs ist. Mit einer schlecht heilenden Wunde nach einem kleinen Geschwür am Fußrücken begann die Krankheitsgeschichte des 79-Jährigen.

„Eigentlich aus medizinischer Sicht ein kleines Bagatelltrauma“, sagt Dr. Nasser Malyar , Oberarzt der Abteilung für Angiologie am Universitätsklinikum Münster (UKM). Die Wunde sei damals durchaus wundtechnisch fachgerecht behandelt worden, allerdings sei nicht nach den Ursachen des Ausbleibens der Wundheilung gesucht worden. Eine mögliche Ursache für schlecht abheilende „Bagatell-Wunden“ kann eine arterielle Durchblutungsstörung sein.

Im schlimmsten Fall hilft nur noch Amputation

Gerade bei einem weniger durchbluteten Gewebe haben es schädliche Keime leicht, über die kleinen Wunden als Eintrittspforte in die tieferen Gewebeschichten einzudringen, die Gewebe und Knochen so zu schädigen, dass letztlich nur noch eine lebensrettende Amputation als letzte Lösung bleibt.

"Mir war das damals nchct klar, wie knapp das war", sagt Herwig Soboll heute. Foto: Wilfried Gerharz

„Wenn so eine Wunde nicht oder sehr schlecht heilt, ist wichtig, genau abzuklären, warum das der Fall ist“, betont Malyar. Dabei sei vor allem bei älteren Patienten an eine Durchblutungsstörung aufgrund verkalkter und verengter beziehungsweise verschlossener Arterien zu denken. Genau das war bei Herwig Soboll der Fall: „Die Minderdurchblutung verhinderte eine Heilung der Wunde“, erklärt Malyar.

„Mir war das damals nicht klar, wie knapp das war“, sagt Soboll. Bei einer hausärztlichen Untersuchung sei ihm zwar vor Jahren dazu geraten worden, sich bezüglich Herz und Gefäßen untersuchen zu lassen, doch er fühlte sich fit. Außerdem hatte er aus seiner Sicht keine Beschwerden. Lediglich bei großer Anstrengung hatte der Rentner Druckschmerzen in der Brustgegend mit Ausstrahlung in den Halsbereich. Dies habe er jedoch auf das „Alter“ und „Mangel an Training“ zurückgeführt.

Bei entsprechenden Symptomen muss rechtzeitig reagiert werden – bevor es zu spät ist

„Das war ein erstes Alarmzeichen einer Verstopfung der Herzkranzarterien, das hätte unmittelbar abgeklärt werden müssen“, sagt der Mediziner.

Es gebe auch Patienten, bei denen die Symptome deutlich ausgeprägter seien – und ebenfalls nicht immer erkannt werden. Dazu gehöre ein Taubheitsgefühl oder Schmerzen in den Beinen bei Belastung. Beides sind deutliche Warnsignale. Einige Betroffene müssen immer wieder Gehpausen einlegen. „Schaufenster-Krankheit“ werde das im Volksmund genannt – weil Menschen mit diesen Beschwerden gerne einmal so tun, als müssten sie sich etwas anschauen und so die Schmerzen – Malyar beschreibt es als „Härtegefühl“ in den Waden bis hin zu einem krampfhaften Schmerz – überspielen.

Dahinter steckt sehr häufig eine Atherosklerose (Arterienverkalkung) der Beinarterien. Nicht nur schlecht heilende Wunden der Füße sind die Folge, auch Schlaganfälle oder Herzinfarkte werden durch eine solche Verstopfung der Adern ausgelöst. Ursachen gibt es mehrere. Das kann zum einen eine ungesunde Lebensweise sein, aber auf der anderen Seite auch eine genetische Veranlagung. Rauchen, Diabetes, zu hoher Blutdruck und auch das Lebensalter begünstigen die Entstehung und das Fortschreiten der Erkrankung erheblich.

Für die Behandlung reicht ein Katheter, eine OP ist nicht nötig

Die Verstopfung in einem Gefäß kann durch einen Eingriff per Katheter (also ohne Operation) beseitigt werden. Noch wichtiger sei es, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Schon die Behandlung mit bestimmten Medikamenten kann Schlaganfälle, Herzinfarkte und Beinarterienverschlüsse deutlich reduzieren.

Des Weiteren rät Malyar neben der medikamentösen Behandlung auch zu ausreichender Bewegung. Das verbessere die Durchblutung ebenfalls. Soboll versucht, so aktiv wie möglich zu sein: Treppensteigen, Gartenarbeit, Handwerken und Radfahren halten ihn jetzt gesund.

Bei der letzten Ultraschalluntersuchung seiner Arterien hatte sein Arzt nichts zu beanstanden. „So weitermachen wie bisher“, lautet seine Empfehlung. Aber die Krankheit dürfe nie aus dem Blick verloren werden. „Wer einmal Atherosklerose hat, bleibt lebenslang ein Patient“, warnt Malyar. Deshalb seien regelmäßige Untersuchungen ungemein wichtig. Gesund leben und nicht rauchen sollen selbstverständlich sein, sagt der Experte. Und alles nicht übertreiben, denn das Beste sei, auch zufrieden zu sein und das wiedergewonnen gute Lebensgefühl zu genießen.