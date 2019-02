Der Traum vom gesunden Schlaf

Es ist Nacht. Die Menschen in Deutschland schlafen. In Hamburg eher nackt und unruhig, in Bremen dagegen schlummern sie ganz selig. 6:22 Uhr, der Wecker in einem durchschnittlichen Erwerbstätigen-Haushalt in Deutschland klingelt. Die „Besserverdienenden“ schlurfen verknittert ins Bad, sie sind häufig nicht ausgeschlafen, denn der berufliche Druck schlägt auf den Schlaf. Der abendliche Tablet-User hingegen schläft nicht automatisch schlechter.

„Es ist wohl nicht direkt das Tablet, sondern die permanente kommunikative Verfügbarkeit, die sich negativ auf den Schlaf auswirkt. Die Menschen haben dann ein Problem damit, abzuschalten“, vermutet Professor Peter Young . Der Direktor der Klinik für Schlafmedizin und Neuromuskuläre Erkrankungen am UKM hat einen Schlaf-Atlas herausgebracht, der ohne einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ein regionalisiertes Meinungsbild zum Schlafverhalten der Deutschen skizziert.

Schlaf-Klima in NRW

Ein weiteres Ergebnis der Befragung: In NRW herrscht offenbar kein gutes Schlaf-Klima. „In Nordrhein-Westfalen schlafen die Befragten nach eigenen Angaben besonders schlecht. Etwa 70 Prozent sind unzufrieden mit ihrem Schlaf. Da könnte man mutmaßen, dass das daran liegt, dass wir in einem industriellen Ballungsraum leben und uns das irgendwie stresst.“ Dafür spräche auch, dass die Menschen auf dem Land nach eigenen Angaben eher zufrieden sind mit ihrem Schlaf als die Stadtbewohner.

Aber wann ist der Schlaf nicht nur suboptimal, nicht zufriedenstellend, sondern krankhaft gestört? „Wenn eine Schlafstörung über drei Monate andauert und den Alltag gravierend beeinflusst, ist sie behandlungsbedürftig“, erklärt Young. Atmungsstörungen, vor allem Atempausen im Schlaf, sowie Ein- und Durchschlafstörungen, sogenannte Insomnien – das sind die beiden häufigsten Erkrankungen des Schlafs. Dann hilft: die Schlafmedizin.

"Schlafsünden"

„Schlafmedizin ist nicht nur Schlaflabor – wir werden viel zu oft darauf reduziert. Zunächst reden wir ganz viel mit den Betroffenen. Das nennt sich schlafbezogene Anamnese.“ Bei diesen Gesprächen können bereits schwere Verstöße gegen die Regeln für gesunden Schlaf ausfindig gemacht werden. „Es gibt zwei klassische, schwere Schlafsünden. Die eine ist: tagsüber schlafen. Wir bauen über den Tag Schlafdruck auf und der wird auch durch ein kurzes Schläfchen relativ schnell wieder abgebaut. Das muss man sich wie ein Ventil vorstellen, das man aufdreht. Das bringt unseren Rhythmus durcheinander. Die zweite Schlafsünde ist: wach im Bett liegen.“

„Verhaltenstherapeutisch geben wir immer den Tipp: Lieber eine halbe Stunde später ins Bett gehen als auf den Schlaf warten“, ergänzt Dr. Anna Heidbreder , Fachärztin für Neurologie am UKM. Das Bett sollte ausschließlich der Ort zum Schlafen sein. Also kein Fernsehen, keine Bettlektüre, kein Hörspiel mehr zum Einschlafen? „So pauschal kann man das nicht sagen. Optimal ist es nicht. Das sind aber alles Tipps für Schlafkranke. Einen guten, gesunden Schläfer erschüttert nichts.“

Zu wenig Schlaf

Ein weiteres Problem für eine erholsame Nacht: Es wird zu wenig Zeit zum Schlafen eingeplant. Nach gerade einmal 6:54 Stunden klingelt im Schnitt in Deutschland laut Befragung wieder der Wecker. Das ist ein historisches Tief, die Menschen erlauben sich tendenziell immer weniger Schlaf.

„Ich glaube aber, dass bald eine Schwelle erreicht ist – ich hoffe es“, sagt Young besorgt über die ungesunde Entwicklung. Dafür soll auch der Schlaf-Atlas sensibilisieren. Er soll zum Nachdenken anregen, das Thema Schlaf mehr ins Bewusstsein heben und dem gesunden Schlaf wieder mehr Aufmerksamkeit zugestehen.

Der Schlaf als Gegner

Katharina Kollek, 27 Jahre, braucht keinen Schlafatlas dazu. Für sie ist der Schlaf ein täglicher Gegner. Die gelernte Industriekauffrau aus Bremen hat Schlafsucht, Narkolepsie. „Das ist eine Erkrankung der Schlaf-Wach-Regulation. Bei der Narkolepsie weiß man, dass Zellen zugrunde gehen, die einen Botenstoff bilden, der für die Schlaf-Wach-Regulation zuständig ist – das Hypokretin. Die Folge: Menschen mit Narkolepsie können immer und überall schlafen, sie schlafen auch in sozial unverträglichen Situationen ein“, sagt Heidbreder.

Für Katharina Kollek ist der Schlaf ein täglicher Gegner. Die gelernte Industriekauffrau schläft bei jeder passenden und unpassenden Situation ein. Foto: Jürgen Christ

Das kennt Katharina Kollek nur allzu gut. „Ich war in meiner Ausbildung, als es vor sechs Jahren angefangen hat. Ich war damals Anfang 20, oft schläfrig im Büro und musste mir häufig blöde Sprüche wie ,Na, zu lange gefeiert? Anstrengendes Wochenende gehabt?’ anhören. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich eingeschlafen bin, während ich etwas mit Stift und Zettel notiert habe. Als ich wieder aufgewacht bin, habe ich gemerkt, dass ich das ganze Blatt weiter mit Wellen beschrieben habe. Da war ich schon etwas perplex. Dann wollte ich auf die Toilette, um mich frisch zu machen. Auf dem Weg bin ich wieder weggenickt. Da wusste ich: Jetzt musst du zum Arzt.“

Allein mit der Diagnose

Mit ihrer Diagnose fühlt sie sich in Bremen jedoch alleine gelassen. „Ich konnte mehr über die Krankheit erzählen, als die Neurologen wussten. Die saßen da mit ihrem Lexikon auf dem Schoß und haben abgenickt, was ich gesagt habe und mir daraufhin einfach Tabletten verschrieben. Darum bin ich jetzt im Schlaflabor in Münster.“

Das Schlaflabor am UKM Im Schlaflabor der Uniklinik Münster werden Dauer, Tiefe und Qualität des Schlafs untersucht. Dazu messen Experten unter anderem Atmungsaktivitäten, Muskelspannung, Herzfrequenz, im Einzelfall auch Hirnströmungen. Eine nächtliche Video-Überwachung sowie Ton-Aufzeichnungen sind ebenfalls Teil der Untersuchung. Das Labor verfügt über neun voll ausgerüstete Schlafplätze. Die Wartezeit auf einen Platz liegt bei etwa sechs Monaten. Der stationäre Aufenthalt beträgt in der Regel drei Tage. Ausgenommen sind Patienten mit einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom bzw. krankhaftem Schnarchen: Sie kommen nur für die jeweiligen Nächte ins Schlaflabor und werden vormittags wieder entlassen. Mehr Infos unter: www.klinikum.uni-muenster.de ...

Heilbar ist Narkolepsie nicht, lediglich eine symptomatische Behandlung durch Medikamente kann es wieder möglich machen, den Alltag zu bewältigen. „Man gibt Stimulanzien, also psychoaktive, wach machende Substanzen wie etwa Modafinil und Ritalin. Koffein ist meistens zu schwach für Narkolepsie-Patienten“, sagt Heidbreder. Nebenwirkungen können etwa Bluthochdruck und eine gesteigerte Aggressivität sein.

Neben Tabletten kann auch ein kurzes Nickerchen helfen, über einen längeren Zeitraum wach zu bleiben. Katharina Kollek lässt die Schläfrigkeit auf Rat der Ärzte zu, im Büro schläft sie jetzt manchmal zehn Minuten bis hin zu einer halben Stunde – die Kollegen wissen Bescheid und haben Verständnis.

„Restless Legs Syndrom“

Während die junge Frau das Herumlaufen fürchtet, wenn sie schläfrig ist, aus Angst dabei einzuschlafen und zu stürzen, ist es für Hans Geesmann der einzige Weg aus der Unruhe, die ihn jede Nacht aus dem Bett holt und umtreibt. Er wirkt müde und zapplig, scharrt permanent mit den Füßen.

„Das hat schon mit 15 Jahren damit angefangen, dass ich im Kino und im Theater nicht ruhig sitzen konnte. Im Alter ist es dann immer schlimmer geworden: Sobald ich zur Ruhe komme, kribbelt es unerträglich in meinen Beinen. Ich kann dann nicht mehr liegen bleiben, ich laufe nachts herum. Von Beckum nach Neubeckum zum Beispiel, von Bahnhof zu Bahnhof, 14 Kilometer sind das hin und zurück. Manchmal laufe ich auch noch weiter.“ Regelmäßig treffe er auch die Polizei auf seinen nächtlichen Ausflügen, „die sagen, ich soll nicht immer die dunklen Wege gehen.“

Was Hans Geesmann plagt, ist medizinisch als „Restless Legs Syndrom“ bekannt. Lange wurde es bei dem Beckumer nicht erkannt, aus drei Krankenhäusern wurde der 74-Jährige ratlos entlassen. Auch sein Hausarzt sei regelrecht an ihm verzweifelt.

Schon gewusst? 22:17 Uhr gehen in NRW die Lichter aus. Nirgendwo sonst in Deutschland gehen die Menschen wochentags im Durchschnitt so spät zu Bet wie hier. Das geht aus dem Schlafatlas 2017 hervor, von dem Peter Young einer der Autoren ist. Mehr zum Schlafatlas hier. ...

„Das Syndrom wird häufig nicht als solches erkannt, obwohl es die dritthäufigste neurologische Erkrankung ist. Die Ursache für das Kribbeln in den Beinen ist noch nicht geklärt. An den Beinen selber ist nichts. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Fehlinformation des Gehirns. Eine Missempfindung, die typischerweise Frauen über 50 Jahre trifft“, erklärt die Fachärztin. Die Betroffenen leiden zudem oft an periodischen Beinbewegungen, die den Schlaf zerhacken.

Der Schlaf-Entzug macht sich tagsüber bemerkbar: Hans Geesmann schläft beim Kartenspielen und Essen ein – aber nicht, wenn er sich ins Bett legt. Die letzte Nacht im Schlaflabor habe er aber so gut geschlafen wie lange nicht mehr – ganze dreieinhalb Stunden. Da erscheinen die durchschnittlichen 6:54 Minuten Schlaf der Deutschen plötzlich doch ganz erholsam.