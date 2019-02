Füße waren nach Unfall zertrümmert - Borkenerin kämpfte sich aus Krise

Mit Nordic-Walking-Stöcken und viel Elan kommt eine verwandelte Patientin in den Raum der „Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie“ am Universitätsklinikum Münster . Lebendig erzählt sie von ihrem Leiden und einem – ihrem – Weg heraus.

Der Frontal-Aufprall mit einem Geisterfahrer verletzte sie im Mai 2016 schwer: „Die Füße sind stark zertrümmert, ich habe ganz viel Metall in den Füßen“, sagt Elisabeth Heßling aus Borken. Operationen folgten, Aufenthalte in der Schmerztherapie, in der Unfall-Chirurgie, im Pflegeheim, vier Monate Reha in Bad Oeynhausen, bei immer noch hohem Schmerzpegel.

Ihre Stimmung war schlecht: „Ich hatte den Gedanken: ‚Du hast das Endstadium erreicht‘ – und wollte diesen Zustand mit aller Inbrunst nicht.“ Mit einem Leben im Rollstuhl wäre sie „nicht klargekommen“; „orthopädische Schuhe habe ich rigoros abgelehnt; Zuversicht auf ein Leben, das mir wieder Spaß macht, hatte ich auch nicht.“ Eine Blockade.

Ausweg Schmerztherapie

Im Januar 2017 begann die „multimodale“ Schmerztherapie in der Klinik in Münster: „Es braucht verschiedene berufliche Disziplinen“, sagt ihre Schmerz-Psychotherapeutin Eva Schneider, „hier in der Tagesklinik werden diese geboten. Es ist ein Bereich, der einzelfallbezogenes sorgfältiges Vorgehen erfordert.“

Eva Schneider Foto: Wilfried Gerharz

Der Arzt und Leiter der Schmerzambulanz und Tagesklinik, Daniel Pöpping , erläutert: „Das Besondere ist, dass hier nicht jede Berufsgruppe für sich arbeitet, sondern regelmäßige Team-Sitzungen stattfinden, in denen wir unsere Eindrücke austauschen, um ein gemeinsames Konzept zu formen.“ Es soll den Patienten stabilisieren, nicht verunsichern.

Körper, Geist und Seele in Einklang bringen

Eine Schmerzambulanz existiert am UKM seit 1978; seit 1992 gibt es die Tagesklinik. Die Patientin Heßling wunderte sich „über die Gelassenheit hier“. „Sie müssen nichts, es gibt kein richtig und kein falsch“, das habe man ihr als Erstes vermittelt. Kunsttherapie kam hinzu: „Das löst etwas in mir, dass ich wieder positiv werde. Körper, Geist und Seele in Einklang bringen – das hat jeder schon mal gehört: Ich verstehe das jetzt.“

Die Kunsttherapie hat bei Elisabeth Heßling etwas gelöst: Körper, Geist und Seele in Einklang bringen – das hat jeder schon mal gehört: Ich verstehe das jetzt.“ Foto: Wilfried Gerharz

„Das fassen wir unter dem ,biopsychosozialen Modell chronischer Schmerzen’ zusammen“, sagt Pöpping. Zum biologischen Problem tritt die Psyche; Beziehungen können leiden – „man zieht sich total zurück“, bestätigt die Patientin. Das könne in einem Teufelskreis chronischer Schmerzen enden. „Da wäre ich allein nicht herausgekommen“.

Einen blauen Punkt habe sie einmal gemalt: „diese traurige Farbe, gefangen sein, kein Anfang kein Ende.“ Sie habe auch kein Verhältnis mehr zu den eigenen Füßen gehabt: „Ich wollte diese Füße nicht mehr“

Dr. Daniel Pöpping Foto: Wilfried Gerharz

„Die Therapeuten haben mir wirklich viele meiner Ängste genommen. Ich habe bestimmte Sätze von jedem in meinem Kopf verinnerlicht. Angst hemmt, und wenn jemand so selbstverständlich mit mir umgeht, löst sich das – ‚Das schaffst du schon, geh mal mit‘. Das ist etwas anderes, als wenn man ein Ziel gesetzt bekommt: ‚Da müssen Sie jetzt hin!‘ Das ist alles so entspannt – das öffnet Türen, ich hätte das nicht für möglich gehalten.“

Von der Therapiesituation in die Wirklichkeit

Dass Heßling den Rollstuhl stehen ließ, dafür sorgte schnell die Physiotherapeutin Irena Bauch: „Es geht um Bewegung.“ Heßling kämpfte sich durch. „Schmerzen sind ein Riesenproblem, denn man sieht sie nicht“. Diese Erfahrung teilte sie mit den anderen sieben anderen Patienten der Tagesklinik. „Untereinander muss man sich nicht erklären.“

Ein Erlebnis war für ihren Mann, dass sie die Chance ergriff, ein spezielles E-Bike auszuprobieren. Sie griff zu, fuhr über den Marktplatz, „und mein Mann, ja, der hat geweint. So kriegt mich das Leben wieder“.

Pöpping erinnert sich noch an das erste Treffen, als sie mit einem Rollator zur Tür hereinkam – „richtig gebeugt“, so Heßling, „wie eine alte Frau“. „Das ist noch nicht so lange her“, sagt Pöpping.

„Ich bemühe mich wirklich, die Schritte größer zu machen – das fühlt sich gut an“, sagt Heßling: „Gut, dass ich so eine Chance habe.“ Fünf Tage, vier Wochen lang, so das gegenüber stationären Angeboten eher seltene Modell in Münster. Die Tagesklinik habe den Vorteil, immer wieder zu Hause das Erlernte im Alltag anwenden zu können, sagt Pöpping. „Sonst wäre der Schritt zu groß, von der behüteten Therapiesituation in die Wirklichkeit“, bestätigt die Patientin.