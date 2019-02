Frei durchatmen nach Operation an Nasennebenhöhlen

Josef Schumacher ist zäh. Zehn Jahre mit Kopfschmerzen, Druckgefühl und permanenter Erschöpfung liegen hinter ihm, seinen Geruchssinn musste er schleichend schwinden spüren, zwei Operationen an den Nasennebenhöhlen in Oldenburg und Meppen hat er schon hinter sich.

Doch die Beschwerden kamen zurück. „Mit dem Schnupfen ging es dann so weit, dass ich immer eine große Klopapierrolle – so eine wie aus der Gas­tronomie – unter meinem Schreibtisch hatte. Taschentücher haben nicht mehr gereicht.“

Schmerzen im Oberkiefer

Trotzdem sitzt der 55-jährige Meppener guter Dinge im Behandlungszimmer – zehn Tage nach seiner dritten OP, dieses Mal in Münster. Bei Regina Küper fing alles vor sieben Jahren an: Die Coesfelderin bekam damals immer schlechter Luft durch die Nase, war häufig erkältet, sprach nasal. Dazu kam ein Druckgefühl und Schmerzen im Oberkiefer. Sie geht zum Zahnarzt. Lässt Allergietests machen. Wechselt den HNO-Arzt. Und bekommt schließlich die Diagnose „Sinusitis“.

Was ist Sinusitis? Sinusitis ist der medizinische Fachausdruck für eine Nasennebenhöhlenentzündung. Sie gilt dann als chronisch, wenn sie mehr als zwölf Wochen andauert. Noch ist unklar, was die Erkrankung verursacht. Man vermutet, dass ein bestimmtes Bakterium (Staphylococcus Aureus) in den Nebenhöhlen Gifte bildet, die die Schleimhäute entzünden. Besonders gefährdet sind Raucher, Menschen die an Asthma bronchiale leiden, oder eine Schmerzmittel-Unverträglichkeit haben. Vor einer OP können regelmäßige Nasenduschen und die Einnahme von kortisonhaltigem Nasenspray hilfreich sein. ...

Beide nehmen zunächst über acht Wochen kortisonhaltiges Nasenspray – ohne, dass sich die Beschwerden ausreichend bessern. Erst danach entscheiden sie sich auf Empfehlung ihrer HNO-Ärzte hin für eine OP. „Es wird ja sonst nur noch schlimmer. Immer wenn ich einen Infekt habe, denke ich, mein Kopf platzt. Da musste sich was ändern“, erklärt die 60-Jährige.

Regina Küpers Nebenhöhlen waren lange dicht. Darum hat sie sich operieren lassen. Foto: Jürgen Christ

Was passiert bei einer Nasennebenhöhlen-OP? Bei einem operativen Eingriff werden die natürlichen Öffnungen der Nebenhöhlen vergrößert, sodass mehr Luft rein- und Sekret leichter heraus kann. Außerdem werden, falls vorhanden, Polypen herausgenommen und die offensichtlich erkrankte Schleimhaut entfernt. Ein Eingriff am Kopf kostet viele Patienten Überwindung. So auch Regina Küper: „Als ich darüber aufgeklärt wurde, was alles passieren kann, habe ich mir schon Gedanken gemacht. Vor der OP hatte ich dann wirklich Bammel.“

Welche Risiken gibt es? Eine Operation an den Nasennebenhöhlen ist nicht ganz ungefährlich: In 0,3 Prozent der Fälle treten schwere Komplikationen wie eine Verletzung des Augapfels oder Sehnervs auf. Es kann auch zu lebensgefährlichen inneren Blutungen kommen ...

Die meisten werden nach der Operation für ihren Mumm belohnt: „80 Prozent der Menschen, die sich die Nasennebenhöhlen operieren lassen, sind danach zufrieden und haben einen subjektiven Profit“, erklärt Privatdozent Dr. Achim Beule, leitender Oberarzt der HNO-Klinik. Josef Schumacher zählt zu ihnen: „Ich habe mich kurz nach der OP schon wieder fit gefühlt. Der Druck und die Kopfschmerzen sind jetzt endlich weg.“ Ob sein Geruchsvermögen wieder zurückkommt, weiß er noch nicht – das wird sich erst im Laufe der nächsten zwei Jahre zeigen. Eine Garantie gibt es nicht.

„ Ich kann wirklich wieder ganz frei atmen. Das ist ein super Gefühl. Ich kann wirklich wieder ganz frei atmen. Das ist ein super Gefühl. “ Regina Küper

Auch Regina Küper spürt vierzehn Tage nach der OP bereits eine deutliche Verbesserung: „Ich war sehr ungeduldig und dachte erst, es müsse mir nach der OP sofort besser gehen. Das war aber nicht der Fall. Mit der Tamponade in der Nase konnte ich die ersten zwei Tage nur durch den Mund atmen. Ich musste mich erst einmal von dem Eingriff erholen. Mittlerweile geht es mir aber wesentlich besser als vor der Operation. Ich kann wirklich wieder ganz frei atmen. Das ist ein super Gefühl.“

Auch wenn die beiden zufrieden sind – am Ziel sind sie noch lange nicht. „Der Erfolg der Behandlung ist zur Hälfte davon abhängig, was während der OP passiert, und zur Hälfte von der Nachbehandlung“, erklärt Dr. Beule. Jetzt müssen beide drei bis sechs Monate ein kortisonhaltiges Nasenspray einnehmen, damit sich das neu bildende Gewebe möglichst narben- und entzündungsfrei entwickelt.

Dr. Achim Beule ist der leitende Oberarzt der HNO-Klinik am UKM. Foto: Jürgen Christ

Das müssen sie regelmäßig von einem HNO-Arzt prüfen lassen. Außerdem sind mehrmals täglich Nasenduschen angesagt, um Sekret herauszuspülen, bevor es sich festsetzt. Nach einem halben Jahr ist die Nachbehandlung abgeschlossen: Das Risiko, erneut an einer Nasen­nebenhöhlenentzündung zu erkranken, ist jetzt meist nur noch so groß wie bei gesunden Menschen.