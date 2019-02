Sport erhöht das Risiko bei Erkrankten

Bei einer Erkältung weiterhin zu trainieren, war für ihn – wie für die meisten – damals normal und habe auch nie Probleme bereitet, berichtet der Burgsteinfurter fast ein Jahr später. Erst, als wenige Tage danach am Abend im Bett plötzlich die Brust zu schmerzen begann, sorgte er sich und stellte sich in der Notaufnahme der Klinik in Borghorst vor.

Verdacht auf Herzinfarkt

„Im Rücken fing es an und zog von dort in die Brustmitte. Das hat sich angefühlt, als ob jemand auf meinem Brustkorb steht“, beschreibt Felix Reichelt den wiederkehrenden Schmerz, der die Ärzte, die unter anderem ein EKG schrieben und Blutwerte kontrollierten, zunächst auf einen Herzinfarkt schließen ließ. Den haben ihre Kollegen in der Uniklinik in Münster jedoch durch eine Herzkatheteruntersuchung schnell ausgeschlossen, nachdem der Hobby-Sportler umgehend dorthin verlegt worden war.

Ein Elefant auf der Brust

Im hauseigenen Herz-MRT-Zentrum stellte das Team unter der Leitung von Professor Ali Yilmaz eine Myokarditis fest, also eine Herzmuskelentzündung, die in Deutschland zumeist durch Viren verursacht wird. Auslöser: die Grippe zwei Wochen zuvor. Der Körper von Felix Reichelt war durch die Grippe und die zu frühe Belastung so angeschlagen, dass Viren bestimmte Herzmuskelabschnitte befallen konnten, ohne dass sein Immunsystem sie daran gehindert hätte.

Herzmuskelentzündung Eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) ist in ihrer milden Verlaufsform gar nicht selten. Viren (oder selten Bakterien) greifen bei geschätzt jedem zehnten Grippekranken auch das Herz an. Grund ist die Immunschwächung. Mit einem Anteil von 80 Prozent sind junge männliche Raucher besonders gefährdet. Bemerkt wird die Myokarditis nur in einem von zehn Fällen, nämlich dann, wenn sich durch die Entzündung eine Flüssigkeitsansammlung und Herzmuskelschädigung ausbildet, die das Herz in seiner Pumpfunktion stört. Die meisten Patienten klagen über stechende oder drückende Schmerzen im Brustkorb, oft lässt ihre Leistungsfähigkeit nach. Im schlimmsten Fall entwickelt sich eine Herzmuskelschwäche oder ein plötzlicher Herztod tritt ein. Ärzte raten deswegen, Erkältungen stets auszukurieren und eintretende Symptome erst zu nehmen. ...

Nicht ungewöhnlich für den Leiter des Zentrums, in dem pro Jahr etwa 2400 MRT- (Magnet-Resonanz-Tomografie)-Untersuchungen des Herzens durchgeführt werden. Etwa zehn Prozent der Diagnosen bei jungen Patienten mit Brustschmerzen ähneln der von Reichelt. „Der typische Elefant auf der Brust“ bietet für Yilmaz den ersten Anhaltspunkt. Ein Herz-MRT macht die beschädigten Herzmuskelabschnitte exakt ­sichtbar.

Sechsmonatiges Sportverbot

Der 24-Jährige blieb einige Tage im Krankenhaus. Er bekam ein Medikament, das die Herzmuskulatur entlastete und unterstützte. Seine Schmerzen verschwanden schnell. Da virale Entzündungen des Herzmuskels zu einer bleibenden Pumpschwäche des Herzens führen und nur selten durch Medikamente gezielt bekämpft werden können, erteilte Yilmaz Reichelt ein sechsmonatiges Sportverbot.„Das war schon hart“, erzählt der Student, der sonst fünf bis sieben Mal pro Woche trainiert, „vor allem, weil ich ja nichts von der Entzündung bemerkt habe.“

Felix Reichelt (3. von links) hat trotz einer Grippe weiter Sport getrieben. Fachleute wie Professor Ali Yilmaz (links), Viktoria Holtstiege und Professor Stefan-Martin Brand raten dringend davon ab. Foto: Wilfried Gerharz

Wie wichtig es trotzdem ist, die Schonzeit einzuhalten, weiß Professor Stefan-Martin Brand, Direktor des In­stituts für Sportmedizin am UKM, der dasselbe Krankheitsbild oft an Hochleistungssportlern beobachtet und eng mit Professor Yilmaz zusammenarbeitet: „Viele Athleten halten die Schonzeit nicht durch. Da ist der Ehrgeiz manchmal zu groß. Die eigentliche Kunst ist es dann, ihnen zu vermitteln: ‚Junge, lass es wirklich sein!‘“

Ein kontrollierter Heilungsverlauf

Reichelt nahm sich den ärztlichen Rat zu Herzen, „wollte nichts aufs Spiel setzen“. Häufig war er sich unsicher, inwieweit er seinen Körper hätte belasten dürfen. Obwohl er sich im Alltag keinesfalls eingeschränkt fühlte, überwachte er mit seiner Armbanduhr seinen Puls und verzichtete sogar aufs Tanzen am Wochenende.

„Natürlich hat mich das genervt!“, sagt er über die vergangenen Monate, in denen er regelmäßig nach Münster kam, um den Heilungsverlauf kontrollieren zu lassen. Immerhin: „So konnte ich mich zumindest aufs Studium konzentrieren – auch nicht schlecht“, fügt er verschmitzt hinzu. Und das Angeln hat er in der Zeit auch für sich entdeckt.

Anfang April kam Yilmaz’ Okay, vor wenigen Tagen hat Felix erstmals wieder Sport getrieben: „Es hat richtig Spaß gemacht, aber der Muskelkater ist heftig.“ Mit ein wenig Training legt sich das und auch die zusätzlichen Pfunde lassen sich schnell wieder abbauen: „Aber nie wieder, wenn ich nicht ganz fit bin!“, resümiert Felix Reichelt, der im September einen Termin für die letzte Nachkontrolle hat. Dann soll alles überstanden sein.