„Non 24“ betrifft Blinde

Ihr Biorhythmus ist aus dem Gleichgewicht geraten. Die innere Uhr tickt bei Trixie Dorbaß anders als bei sehenden Menschen und damit anders als bei einem großen Teil der Gesellschaft. „Das kann einem sehr viele Probleme bereiten“, erzählt sie. „Wenn der persönliche Rhythmus auf 23 oder 25 Stunden eingestellt ist und nicht durch das Tageslicht und damit den entsprechenden Hormonspiegel angepasst wird, weiß der Körper nicht, wann Tag und Nacht ist.“

Innere Uhr tickt anders

Auch wenn die Lehrerin sich an ihrer Armbanduhr orientiert und ihr Leben danach ausrichtet, immer zur gleichen Zeit aufsteht und schlafen geht, passt das Gefühl einfach nicht zur inneren Uhr. „Ich war sehr oft müde, so müde, dass mir am Tag einfach die Augen zufielen und ich sogar gelegentlich eingeschlafen bin.“ Abends im Bett habe sie dann wieder nicht einschlafen können.

Andererseits gab es Tage, an denen alles perfekt war und sie sich topfit fühlte. Heute weiß sie, dass das Tage waren, an denen ihre innere Uhr in etwa im Gleichklang mit der herkömmlichen Zeit der Sehenden tickte.

Ein „ewiger Jetlag“

Das Gefühl sei so wie ein „ewiger Jetlag“, beschreibt Trixie Dorbaß ihren damaligen Zustand. Der Grund dafür ist ein gestörter Melatonin- und Serato­ninspiegel. Das Wachhormon Serotonin wird bei Tageslicht und das Schlafhormon bei Dunkelheit produziert, beide regeln den Biorhythmus.

Serotonin wird auch als Glückshormon bezeichnet und damit als körpereigenes Antidepressivum. Wenn die persönliche innere Uhr zufällig auch ungefähr auf 24 Stunden eingestellt ist, haben auch blinde Menschen keine Probleme. Bei der Frau aus Düren war das aber nicht der Fall.

Die Krankheit hat einen Namen

Schlafmittel und Medikamente gegen die auch einmal diagnostizierten Depressionen halfen nicht. Die 34-Jährige hat eine Odyssee hinter sich, bis ihr im Universitätsklinikum Münster (UKM) bei Professor Peter Young im Institut für Schlafmedizin und Neuromuskuläre Erkrankungen endlich geholfen wurde.

Die Krankheit, für die die „Uhrengene“ verantwortlich sind, hat einen Namen: „Non 24“. „Bei mir erhält diese zyklische Schlaf-Wach-Rhythmusstörung sogar den Zusatz ,freilaufender Typ‘“, sagt die Patientin. „Das gefällt mir besonders gut“, erklärt sie und schmunzelt. „Dass ich nicht normal bin, wusste ich ja schon vorher.“

Sprechstunde für blinde Menschen Für Menschen mit „Non 24“ gibt es in Deutschland zwei große Zentren mit Experten. Dazu gehören die Charité in Berlin mit Prof. Ingo Fietze vom interdisziplinären Zentrum für Schlafmedizin und das Institut für Schlafmedizin und Neuromuskuläre Erkrankungen am Universitätsklinikum Münster (UKM) mit eigener „Blindensprechstunde“ in Kooperation mit der Augenklinik. Die Krankheit ist in den 1960er Jahren entdeckt worden. Genaue Zahlen über Betroffene gibt es laut Prof. Peter Young nicht. Rund 1000 Patienten seien in Deutschland bekannt. „Belastbare epidemiologische Daten gibt es nicht. Wir beginnen aber gerade mit solch einem Projekt, um bessere Zahlen zur Häufigkeit zu bekommen.“ ...

Wirksamer durch chemische Veränderungen

Der Hauptgrund für ihre „Non 24“ ist, dass der Sehnerv abgestorben ist. Wäre der noch intakt, könnte er trotz der Blindheit von Trixie Dorbaß noch Lichtsignale ins Gehirn senden. Im UKM-Schlaflabor, in dem übrigens auch ihr Blindenführhund Hummel stets ein willkommener Gast ist, wurde „Non 24“ bei Trixie Dorbaß diagnostiziert. Andere Krankheitsursachen für ihre dauerhafte Müdigkeit schlossen die Ärzte dabei aus.

Nun hilft das Medikament Hetlioz – mit dem Wirkstoff Tasimelteon – der Lehrerin, ihr Leben wieder besser zu meistern. „Dabei handelt es sich um eine Substanz, die dem Schlafhormon Melatonin sehr ähnelt“, erklärt Young. Durch chemische Veränderungen sei es aber viel wirksamer als natürliches Melatonin.

Sehr teure Medikamente

Tagsüber ist Trixie Dorbaß hellwach, hat ihre Schüler im Unterricht bestens im Griff, unternimmt Spaziergänge mit ihrem Hund und genießt Reitstunden auf ihrem eigenen Pferd. Weil die Krankheit recht selten ist, sind die Medikamente sehr teuer. Sie kosten pro Monat 10.000 Euro.

Das „wertvolle Rezept“ holt sich Trixie Dorbaß alle drei Monate persönlich im UKM ab. „Schön ist nicht nur, dass es dieses Medikament gibt und dass es mir hilft, sondern auch, dass es dafür zusätzlich 500 Paybackpunkte gibt.“

Kein Leben in ewiger Dunkelheit

Trixie Dorbaß ist froh, dass die Krankheit bei ihr erkannt wurde, und macht durch die Arbeit in der Selbsthilfegruppe auch andere Menschen darauf aufmerksam, sich bei ähnlichen Beschwerden Expertenrat einzuholen.Die dauernde Müdigkeit sei unerträglich gewesen, dagegen ist nicht sehen zu können für sie weniger schlimm. Für sie ist das kein Leben in ewiger Dunkelheit, „ich sehe einfach nichts“.