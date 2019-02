Krank und machtlos

BRCA – ein Gen, das eigentlich die Entartung von Körperzellen zu einem bösartigen Tumor verhindern soll, kann in einigen Fällen defekt sein. Wird dieses Tumorsuppressor-Gen nicht korrekt weitergegeben, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an Brustkrebs zu erkranken, von etwa zwölf auf bis zu 80 Prozent. Allerdings liegt der Anteil der hiervon Betroffenen im Verhältnis zu den 69 000 Frauen, die jedes Jahr in Deutschland neu an Brustkrebs erkranken, bei nur fünf Prozent. In den meisten Fällen hingegen ist die Ursache eine andere und wird nur selten entdeckt. Dennoch sind Gentests mit Augenmerk auf das BRCA-Gen spätestens seit der öffentlichen Entscheidung der betroffenen Schauspielerin Angelina Jolie, sich beide Brüste präventiv amputieren zu lassen, ein großes Thema. Auch im Brustzen­trum des UKM wurden 2018 über 1000 Frauen darüber in einer Sonder-Sprechstunde beraten. Der Gynäkologe Dr. Carl Opitz hält die Durchführung solcher Gentests in begründeten Fällen für sinnvoll, warnt aber vor den Unannehmlichkeiten, die das Wissen um die eigenen Gene mit sich bringen könnten. Man solle „die Menschen nicht kränker machen, als sie sind.“ So sei ein solcher Test nur im Falle eines erhöhten Risikos angezeigt, wenn also zum Beispiel mehrere enge Familienmitglieder betroffen seien.