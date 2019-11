Glücksgefühle im Minutentakt

Was löst dieser kleine Stromschubs im Gehirn aus?

Baune : Eine Depression ist ja eine Störung oder Veränderung des Hirnstoffwechsels, durch die weniger Neurotransmitter wie Dopamin, Adrenalin, Serotonin oder Melatonin ausgeschüttet werden. Die regelmäßigen Stromimpulse verbessern zum einen den Hirnstoffwechsel. Die gestörten Neurotransmitter werden wieder ausgeschüttet.

Und zum anderen?

Baune: Bei depressiven Menschen ist der Stromfluss im Gehirn gestört. Die Vagusnerv-Stimulation trägt zu einer gleichmäßigen Verteilung der elektrischen Flüsse im Gehirn bei.

Das Gehirn steht also auch unter Strom.

Baune: So könnte man sagen. Und der Fluss dieses Stroms wird elektrisch beeinflusst und dadurch normalisiert.

Wird der Strom in andere Bahnen gelenkt?

Baune: Ich würde es so formulieren: Unter-aktive Bereiche werden durch die VNS aktiviert. Das ist wie in einem Bach mit wenig Wasser, in den zusätzliches Wasser geleitet wird und in dem so Tiere und Pflanzen wieder bessere Lebensbedingungen haben. Wir sorgen für mehr Leben im Fluss. Die Behandlung von depressiven Patienten mit Strom ist ja nicht neu. Der ein oder andere erinnert sich noch an die Szene aus „Einer flog übers Kuckucksnest“, in dem der Bewohner einer psychiatrischen Klinik mit Hilfe einer Strombehandlung gebändigt wird. Das ist eine sehr brutale Szene. Die Behandlung über den Vagus-Nerv erscheint dagegen viel sanfter.

Professor Bernhard Baune Foto: UKM/Tronquet

Macht es das den Patienten leichter, sich dafür zu entscheiden?

Baune: Interessanterweise wird bei der „Elektrokrampf-Therapie“ (Anmerkung der Redaktion: EKT) ein sehr heftiger epileptischer Anfall im Gehirn ausgelöst. Patienten, die so eine Therapie bekommen haben, sind gut geeignet für die deutlich sanftere und dauerhaftere VNS-Therapie. Die EKT sorgt innerhalb weniger Tage für eine kurzfristig sichtbare Verbesserung, während die VNS langfristig wirkt. Das ist ein wichtiger Unterschied.

Und gleichzeitig auch ein Nachteil, weil es länger dauert, bis Patienten die Wirkung spüren?

Baune: Die Verbesserung beginnt etwa drei Monate nach dem Einsetzen des Geräts. 70 Prozent der Patienten berichten nach drei bis fünf Jahren von einer Verbesserung ihres Zustands im Vergleich zum Beginn der Behandlung um mehr als 50 Prozent. Das ist sehr viel. Das ist 30 Prozent mehr als in der Vergleichsgruppe, die eine normale Behandlung bekommen hat. Allerdings muss den Patienten klar sein, dass der beste Erfolg erst durch eine relativ lange Therapiedauer über circa fünf Jahre garantiert werden kann.

Ist die Behandlung besser oder schlechter als die medikamentöse?

Baune: Man würde die VNS immer in Kombination mit Medikamenten und vor allem bei Patienten anwenden, die sehr schwer erkrankt sind. Die Vagus-Nerv-Stimulation ist kein Verfahren für die erste Behandlung. Sie bietet sich bei Patienten etwa mit einer Therapieresistenz an. Und die Therapie ist gut kombinierbar. Darin liegt ihre Stärke.

Der Vergleich mit der Spitze eines Kugelschreibers zeigt, wie klein die Spirale ist, die Ärzte um den Vagusnerv wickeln. Foto: Wilfried Gerharz

Wie schwer ist die OP, um den Schrittmacher einzubauen?

Baune: Die ist vergleichbar mit dem Einsetzen eines Herzschrittmachers. Das Risiko ist so groß wie bei einer Blinddarmoperation. Bei der Operation kann es zu einer Irritation des Nerven kommen, der für die Stimmbildung zuständig ist. Patienten können dann heiser werden. Wir haben in Münster einen Arzt, der die Operation sehr häufig durchführt. Er sagt, dass das bei 100 OPs ein Mal passiert. Die Therapie selber ist sehr nebenwirkungsarm. Vereinzelt berichten Patienten von Heiserkeit. Meistens gewöhnen sie sich aber daran und fühlen sich nicht beeinträchtigt – gerade wenn sie weniger depressiv sind. Die Heiserkeit lässt sich auch einfach wieder abstellen, indem die Stromstärke reduziert wird.

Stimulation des Vagusnervs Der Vagusnerv verbindet Gehirn und Organe des Körpers. Er hat vielfältige Verbindungen ins ganze Gehirn und steuert Entzündungsreaktionen mit. Über seine Fasern wird eine wichtige Schaltzentrale im Gehirn informiert, wann und wo Gewebe beschädigt ist. Umgekehrt sendet das Gehirn über den Nerv Signale, damit eine Entzündung abgebremst wird. Diesen Weg macht man sich bei der Vagusnerv-Stimulation (VNS) zunutze: Der Nerv lässt sich am Hals (oder Nacken) verhältnismäßig leicht freilegen, um ihn mit einer Elektrode zu umwickeln. Das Kabel wird unter der Haut mit einem Pulsgenerator verbunden, der – wie ein Herzschrittmacher – in die Brustwand implantiert wird. Der schickt dann zum Beispiel alle drei Minuten für 30 Sekunden einen elektrischen Reiz Richtung Gehirn, der das Gehirn stimuliert. „Das Stromniveau ist so niedrig, dass der Patient nichts von den Impulsen wahrnimmt“, sagt Professor Bernhard Baune. ...

Wie oft muss die Batterie gewechselt werden?

Baune: Es gibt Schrittmacher, die bis zu zehn Jahren halten. Danach müssen die Batterien bei einer kleinen OP ausgewechselt werden, für die die Haut über dem Schrittmacher geöffnet werden muss. Die Verbindung zum Nerven am Hals muss dagegen nicht erneuert werden. Die kann lebenslänglich liegen bleiben und auf Wunsch auch wieder herausoperiert werden. Man kann damit fliegen, kann damit in die Röhre und abschalten lässt sich der Stimulator auch.

Können sich Patienten eine Extra-Portion Strom gönnen, wenn es ihnen schlechter geht?

Baune: Nicht selber. Dann ändern unsere Ärzte die Stromstärke.