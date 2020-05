Eltern gehen auf Nummer sicher am UKM

Auf die vielen Fragen und Unsicherheiten, die mit einer ersten Geburt verbunden sind, können die werdenden Eltern gemeinsam in Vorbereitungskursen Antworten finden. Neben Atem- und Körperübungen gibt es hier vielfältige Informationen zu Geburtsphasen und -positionen, Wochenbett, Stillen, Ernährung und Pflege. Daran schließt sich die Wahl der entsprechenden Geburtsklinik an. Da heißt es: gut recherchieren und informieren und dann entscheiden.

Was könnte wichtiger sein für dieses Ereignis? Schließlich möchten die angehenden Eltern – trotz aller Ungewissheiten – mit einem guten und sicheren Gefühl und den entsprechend fachkompetenten Begleitern und Medizinern die Geburt ihres Nachwuchses erleben. „Wir wollten die bestmögliche Versorgung für den Ernstfall“, betont Wiebke Huffmann . Am 23. März kam mit Tochter Elisabeth Marie ihr erstes Kind in der „Babyfreundlichen Geburtsklinik“ im UKM zur Welt. Auch wenn die junge Dame es zwei Wochen vor dem errechneten Termin etwas eilig hatte, konnte „ich normal entbinden und hatte dementsprechend im Nachgang weniger Beschwerden.“

Die Tatsache, dass hier mehrere Kliniken – wie beispielsweise die Frühchenstation und die Kinderklinik – unter einem Dach sind, überzeugten sie und ihren Lebensgefährten Gerd Schräder. Drei Kliniken hatten sie sich im Vorfeld gemeinsam angeschaut, wobei sie sich am Ende von der fachlichen Kompetenz des UKM überzeugen ließen. Besonders gut gefallen hat ihnen die „Vorstellung der Disziplinen in allen Fachbereichen: Chefarzt, Hebamme, Stillberaterin und Anästhesist präsentierten sich sehr authentisch“, beschreibt die 33-Jährige. „Das kam sehr frei und spontan rüber – ohne trockene Power-Point-Präsentation. Auf alle unsere Fragen und Bedenken erhielten wir gute Antworten, und anschließend waren mein Partner und ich uns schnell einig.“

Wobei die junge Mutter gerne betont, dass dabei nicht allein die umfassende medizinische Versorgung ausschlaggebend war und der Faktor, dass Mutter und Kind hier im Ernstfall nicht voneinander getrennt werden, sondern vor allem „mein Bauchgefühl. Das Gefühl hier sicher und geborgen und gut aufgehoben zu sein“.

Lisa Paar und ihr Partner Gerhard Lückemeier haben sich die „Babyfreundliche Geburtsklinik“ von Freunden und einer Hebamme empfehlen lassen. Ihr Sohn Carl Johann erblickte dort drei Tage vor dem errechneten Termin am 3. April das Licht der Welt.

Für seinen Empfang im Erdenleben hatten sich seine Eltern zuvor zwei weitere Kliniken angeschaut. Dass sie dem UKM den Zuschlag gaben, begründet die junge Mutter mit „dem bestens geschulten und unaufgeregten Fachpersonal, den klaren Aussagen und Empfehlungen vor, während und nach der Geburt und dem Schwerpunkt Stillen mit den entsprechenden Hilfsangeboten – ohne Schnuller und Schnick-schnack.“

Nach wie vor erfreut sie sich daran, dass das Stillen überhaupt kein Problem darstellte. Sie hatte sich im Stillvorbereitungskurs entsprechend informiert, erhielt zudem Unterstützung von der Hebamme und den gut ausgebildeten Nachtschwestern in der Geburtsklinik. „Schon im Kreißsaal wurde ich das erste Mal beim Anlegen zum Stillen angeleitet“, macht die 36-Jährige deutlich. Als äußerst unterstützend hat sie auch die Hilfe in den ersten Nächten empfunden sowie die Stillberatung vor Ort, die gezielt und ungefragt ihre Hilfe angeboten hat.

Begeistert vom „Bonding“

„Stillen ist wie tanzen lernen. Man braucht dazu einen guten Lehrer“, sagt Wiebke Huffmann. „Als Erstgebärende ist man da doch sehr unerfahren und hilfsbedürftig und ist dankbar für eine gute Beratung, damit man schon im Krankenhaus die Basis für eine gute Stillbeziehung legen kann!“

Begeistert ist Wiebke Huffmann auch vom „Bonding“, der Möglichkeit durch den „Haut-zu-Haut-Kontakt“ eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen und dabei einen intensiven Körperkontakt zu durchleben und zu gewährleisten. „Elisabeth Marie wurde erst am zweiten Tag angezogen. Sie war von Anfang an bei mir. Auch wurden wir bei Untersuchungen nicht getrennt“, erklärt Wiebke Huffmann. Die Corona-Pandemie bescherte den Eltern zwar eine eingeschränkte Besuchszeit, durch die geringere Auslastung aber auch ein Zwei-Bett-Zimmer für sie allein, sodass sie alle miteinander für das „Bonding“ ausreichend Privatsphäre genießen konnten.

„Das ‚Bonding‘ war mir auch sehr wichtig“, sagt Lisa Paar. „Bereits wenige Minuten nach der Geburt hatte ich ihn auf der Brust liegen. Wie auch Elisabeth Marie wurde auch Carl Johann erst am zweiten Tag angezogen. Es war ein sehr natürliches, schönes und gutes Gefühl, ihn so auf der Welt empfangen zu können.“ Ihr Partner hatte sich unter dem „Bonding“ zunächst wenig vorstellen können, war am Ende aber auch sehr begeistert, weil „das Bonding im UKM ganz unkompliziert vermittelt wird. Das macht es dem Vater leicht macht, dies auch für sich und sein Kind anzunehmen“. Top geschultes Fachpersonal, beste Unterstützung beim Stillen und unaufgeregte, professionelle Kompetenz und Freundlichkeit lauten ihre Argumente pro „Babyfreundliche Geburtsklinik“.

„Definitiv“ lautet für Wiebke Huffmann die Antwort auf die Frage, ob sie die „Babyfreundliche Geburtsklinik“ der UKM noch einmal auswählen würde. „Die kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Dort erhält man den bestmöglichen Start in das Familienleben“, macht sie deutlich. „Die Menschen, die uns dort begleiteten, haben die Geburt zu einem schönen Erlebnis gemacht, auf das wir gerne mit einem Lächeln zurückblicken.“