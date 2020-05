Die Pfirsichhaut ist zurück – Reham erholt sich

„Methylmalonazidurie“ lautete die Diagnose für das damals drei Monate alte Kind. Hinter diesem außergewöhnlichen Wortkonstrukt verbirgt sich ein Gendefekt, der eine angeborene Stoffwechselkrankheit verursacht. Es war ein Freitagabend, als sich Marquardt in seinem Feierabend befand. „Ich bekam gegen 21 Uhr diesen Notruf und habe mich umgehend auf den Weg gemacht.“ Auf der Intensivstation der Kinderklinik erwarteten ihn die besorgten Eltern. „Wir haben gedacht, wir verlieren unser Kind“, macht Vater Qusay Alabd deutlich. Die Haut an Rehams Körper hatte eine schwere großflächige Entzündung wie bei einer starken Verbrennung und begann sich selbst zu zersetzen. Das Herz schlug nicht mehr richtig, es zitterte nur noch und konnte kaum noch Blut pumpen. Auch die Leber hatte versagt.

Nach dreimonatigem Marathon der Ungewissheit wurde die Familie von der behandelnden Klinik ans UKM verwiesen. Die Ärzte dort glaubten, dass Reham nur noch eine Blutwäsche helfen könne. „Das wäre ihr Tod gewesen“, ist sich Prof. Marquardt sicher und froh darüber, dass die Oberärztin auf der Intensivstation die Lage gleich richtig erkannte. Im Stoffwechsellabor wurde der Notdienst bemüht, sodass die spezielle Analytik schnell vorlag.

„ Wir haben gedacht, wir verlieren unser Kind. Wir haben gedacht, wir verlieren unser Kind. “ Qusay Alabd

Reham war am 21. August zur Welt gekommen. Schon am dritten Tag zu Hause gab es Probleme. Mit dem Stillen funktionierte es nicht richtig. Der Notdienst musste kommen. Im Krankenhaus suchten die Eltern Hilfe. Dort vermuteten die Ärzte Probleme mit dem Eiweißabbau. Deshalb erhielt das Kind eine sehr eiweißarme Spezialnahrung. Die Krux? „Bei zu geringer Eiweißzufuhr frisst der Körper irgendwann seine eigene Haut auf“, erklärt Marquardt. „Das Herz wird geschädigt und pumpt nicht richtig, die Leber droht zu versagen, Giftstoffe sammeln sich im Körper an.“ Nach Aussagen des Facharztes sterben 40 Prozent dieser betroffenen Kinder im Säuglingsalter und „das hängt damit zusammen, dass man in Deutschland das Neugeborenen-Screening auf diese Erkrankung wieder abgeschafft hat. In keinem anderen Land wird so wenig gescreent wie bei uns,“ bedauert er.

An diesem Wochenende, an dem Rehams Leben am seidenen Faden hing, waren für sie gleich mehrere Schutzengel im Einsatz: das eingespielte Team der Kinderintensivstation, das notfalls auch nachts und am Wochenende arbeitende Stoffwechsellabor und die Expertise der Stoffwechselärzte.

Stoffwechselentgleisung

Die Ärzte der zuweisenden Klinik hatten das Baby zwar nach den Leitlinien, die für die Stoffwechselerkrankung Methymalonazidurie vorgegeben sind, behandelt. Dennoch kam es zu einer Stoffwechselentgleisung mit lebensbedrohlichem Organversagen. Diese akute Lebensgefahr erforderte nun ganz andere Behandlungsmaßnahmen. „Erfahrung ist unersetzbar“, erklärt der Stoffwechselexperte. „Gerade bei seltenen Erkrankungen ist es extrem wichtig, dass solche Kinder in einem spezialisierten Zentrum diagnostiziert und individuell behandelt werden.

Wenn er spricht, reckt Reham in ihrem pinkfarbenen Outfit aus ihrem Maxi-Cosi heraus schon den Kopf in die Höhe. „Schon zwei Tage nach der Behandlung bei uns war eine erhebliche Verbesserung zu erkennen“, betont Professor Marquardt. Seine Patientin, der diese Stimme sehr vertraut ist, lächelt und liefert mit ihrer zarten Pfirsichhaut gegenwärtig den besten Beweis, wie recht der Mediziner hat. Die Therapie umfasste eine entsprechende Medikamentengabe, um ihren Mangel an Eiweißbausteinen – 20 gibt es, Reham fehlen davon vier – und das Energiedefizit wieder ins Lot zu bringen.

Nach sechs Tagen heim

Bereits nach sechs Tagen hat Reham mit ihrem Vater Qusay und ihrer Mutter Sajda die Kinderklinik wieder verlassen. Zu Hause bekommt sie von ihrer Mutter dreimal die Woche eine Spritze mit einem Vitamin-B-12-Präparat unter die Haut. „Sie kennt sich damit aus“, lobt Professor Marquardt die junge Mutter, deren Mutter in Syrien als Hebamme arbeitete.

Einmal im Monat gibt es eine Stoffwechselkontrolle. Mit dem Genuss von Eiweißprodukten wie Milch, Fleisch und Fisch wird Reham lebenslänglich vorsichtig sein müssen. Auch werden Medikamente sie kontinuierlich durchs Leben begleiten. Aber ihre Eltern wissen sich mit ihr in der Kinderklinik bestens aufgehoben und können jetzt wieder zuversichtlich sein, dass ihre Tochter gute Chancen auf ein freudiges Leben hat.