Hilfe aus 20 Nationen für alle Lebensbereiche

Seit 2014 betreuen Eugenie Rottmann und Angelika Maase aus der Pflegedirektion des UKM dieses Projekt. Zudem unterstützt seit dem Jahr 2018 Martina Tallen als weitere Kollegin das Team im Bereich der Praxisanleitung. Vom ersten Bewerbungsgespräch bis hin zur beruflichen und privaten Integration begleiten die Mitarbeiterinnen der Pflegedirektion gemeinsam mit ihrem Team Pflegefachkräfte aus Europa und den Drittstaaten in der beruflichen und privaten Integration in Münster.

Für das UKM wurden in den vergangenen sechs Jahren etwa 220 Pflegefachkräfte aus den Niederlanden, Spanien, Italien sowie Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Vietnam angeworben. Bis Ende 2020 sollen 100 weitere internationale Pflegefachkräfte das UKM-Team bereichern. Für Juni hätten die beiden Frauen eine Dienstreise zur Akquise nach Italien geplant. Ende Oktober stehen Mexiko-Stadt und Bogota (Kolumbien) auf der Agenda. Die Italienauswahl ist bereits abgesagt worden, ob und wie sich die weitere Akquise in der „Corona-Ära“ entwickelt, wird sich zeigen.

Nein, die Bewerbungsgespräche finden nicht per Skype oder Videokonferenz statt. „Wichtig ist uns, dass wir ein persönliches Gefühl für die Bewerberinnen, die Bewerber und ihr Land bekommen“, betont Eugenie Rottmann. „Die Perspektivlosigkeit vor Ort nimmt einem da manchmal echt die Luft und führt uns vor Augen, wie privilegiert wir hier leben, in Sicherheit – ohne Gewalt und Armut.“

Die ersten ausländischen Pflegefachkräfte kamen aus Spanien. Seit 2014 sind es 150, die am UKM arbeiten und zum Teil mittlerweile mit ihren Familien in Münster leben. „In Italien spricht man von der ‚verbrannten Generation‘, verursacht durch die Wirtschaftskrise Südeuropas und die hohe Arbeitslosigkeit, vor allem bei jungen Menschen,“ erklärt Angelika Maase. „Dort ist es üblich, dass Assessments in Fußballstadien durchgeführt werden, wobei es auf 10 000 Bewerberinnen und Bewerber nur eine Stelle gibt. Der Bedarf an Pflegefachkräften ist aus dem Inland in Deutschland schon lange nicht mehr abzudecken, daher stellt die Akquise internationaler Fachkräfte eine wesentliche Handlungsoption dar und damit für Frauen und Männer aus dem Ausland eine attraktive Entwicklungsmöglichkeit“, sagt Angelika Maase.

Die erste Auswahl vor Ort übernimmt eine professionelle Vermittlungsagentur. „Vertrauen ist oberstes Gebot in dieser Zusammenarbeit. Wir haben schließlich eine sehr hohe ethische Verantwortung“, macht Angelika Maase deutlich und führt weiter aus: „Alle Bewerberinnen und Bewerber sind hochmotiviert und sehr gut an den Hochschulen ausgebildet.“ Dennoch gelte es, professionelle Entscheidungen in der Auswahl zu treffen und den Bewerbern eine reelle Chance in Deutschland zu bieten, um für sich eine fundierte Basis einer erfolgreichen Zukunft aufbauen zu können.

Bei dieser Auswahl ist neben großer Empathiefähigkeit ebenso eine professionelle Distanz gefragt. Diese erforderlichen Fähigkeiten bringen die beiden durch ihre langjährigen Erfahrungen aus Führungsposition und Pflegedienstleitung für diese Aufgabe mit. Zudem gelingt es ihnen in den Gesprächen und den Kontakten im Ausland, kulturellen Vorurteilen positiv zu begegnen und diese größtenteils zu entkräften, so beispielsweise, dass Deutsche sehr kühl und unnahbar sind. „Sie spiegeln uns oft im Nachhinein, dass sie gar nicht damit gerechnet haben, dass wir im Kontakt mit so viel Herz und Humor unterwegs sind“, freut es Eugenie Rottmann.

Was den organisatorischen und administrativen Ablauf der Anwerbung und Einstellung anbelangt, ist die Expertise im Integrationsteam am UKM weile breit aufgestellt und erfährt beste Unterstützung durch die Krankenpflegeschule, die Personalabteilung, die Immobilienabteilung und das Familienservicebüro sowie das Gesundheitsamt Münster und externe Partner, wie die Vermittlungsagentur, die Defa-Agentur (Deutsche Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe), die deutschen Botschaften und die Ausländerbehörde.

Keine Frage: Die erste Zeit ist für alle Beteiligten anstrengend. Für die Neuankömmlinge gibt es unglaublich viel zu lernen. „In den ersten Tagen, Wochen stehen wir als Ansprechpartnerinnen in 24-Stunden-Dauerbereitschaft“, versichert Eugenie Rottmann.

Die Sprache stellt dabei natürlich eine große Barriere da. Ist die Sprachprüfung auf B2-Niveau bewältigt, fordert die Konversation im Berufsalltag umfangreiche Kenntnisse im Fachsprachlichen ein. „Wir müssen im Auge behalten, dass wir unsere Teams nicht überfordern“, sagt Angelika Maase. Förderung erfahren die internationalen Pflegefachkräfte auch von zwei ehrenamtlichen Sprachlehrern.

Internationale Arbeitsbereiche

Im Pflegebereich des UKM sind mittlerweile etwa 20 Nationen, insgesamt 99 Nationen am Gesamt-UKM vertreten. Es gibt keinen Arbeitsbereich mehr, der nicht international wäre. „Wenn man dann sieht, wie die Bewerberinnen und Bewerber ihre Chance genutzt haben, hier angekommen sind, geheiratet oder ihre Familien und Kinder nachgeholt haben, ist das mehr als zufriedenstellend“, sagt Eugenie Rottmann und nennt das Beispiel der Italienerin Theresa, die vier Jahre nach ihrer Ankunft, ihrem Abschluss und entsprechender Weiterbildung bereits eine stellvertretende Stationsleitung übernehmen wird.

„Die Wertschätzung unserer Arbeit ist sehr hoch und ist deshalb auch so sehr bereichernd,“ betonen beide Interviewpartnerinnen.