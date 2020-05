Was ist der Unterschied zu einer OP-Schwester oder einem OP-Pfleger?

Michaela Woike : Das UKM sucht Pflegende für verschiedene Bereiche: die Intensivstation, die Anästhesie und die Allgemeinstation. Es werden auch in den Servicebereichen und im ärztlichen Bereich Kollegen gesucht. Diese Ausbildung ist nicht vergleichbar mit der Tätigkeit einer OP-Schwester oder eines -Pflegers. Eine OP-Schwester oder ein OP-Pfleger werden im Krankenhaus als assistierende Fachkraft am OP-Tisch eingesetzt und haben mit der Anästhesie (Narkose) wenig zu tun. Sie reichen Instrumente an, gehen mit Sterilgut um und führen Springertätigkeit aus. OP-Pflegende sorgen für einen reibungslosen Ablauf während der Operation in engem Kontakt mit dem Operateur.

Womit ist denn dann eine ATA zu vergleichen?

Woike: Am ehesten mit den Anästhesiepflegenden, die unter der Bezeichnung „Anästhesieschwester“ oder auch „Narkoseschwester“ bekannter sind. Sie arbeiten in der Narkoseabteilung. Die Kolleginnen und Kollegen werden im Bereich der Narkosebetreuung eingesetzt. Sie sind also bei der Ein- und Ausleitung der Narkose dabei und während der laufenden OP abrufbar für den Anästhesisten. Die Anästhesieschwestern und -pfleger arbeiten in einem engen Team mit dem Anästhesisten zusammen. Außerdem betreuen die Kollegen verschiedene Patienten im Aufwachraum.

Das sind also die Schwestern und Pfleger, denen man nach der OP als Erstes in die Augen schaut? Und was ist der Unterschied zur ATA?

Woike: Die ATA werden die gleichen Tätigkeiten übernehmen wie eine Anästhesieschwester, haben jedoch keine dreijährige Ausbildung im Bereich Krankenpflege absolviert. Die ATA-Kollegen werden eine dreijährige Ausbildung in den Bereichen absolvieren, wo eine Narkose notwendig ist.

Wozu braucht es denn dann eine ATA, wenn es den Beruf eigentlich schon gibt?

Woike: Leider haben wir, wie in allen anderen Berufen auch, Nachwuchsprobleme. Die Arbeit in den einzelnen Bereichen im Krankenhaus wird immer spezieller und intensiver, daher müssen neue Berufsgruppen geschaffen werden. Vor rund 15 Jahren wurde die Ausbildung zur OTA (Operationstechnische Assistentin) begonnen – diese Kollegen haben keine Pflege-Ausbildung und übernehmen die gleiche Tätigkeit wie eine OP-Schwester.

Mir ist eins noch nicht klar: Wieso sollte sich denn jemand für die ATA-Ausbildung entschließen, der sich auch zu einer Anästhesieschwester ausbilden lassen könnte? Dass die Pflegeausbildung erspart bleibt?

Woike: Die Kollegen können sich direkt ohne Umwege für den Beruf entscheiden. In der Ausbildung wird ein pflegerischer Anteil unterrichtet und die Kollegen werden während der Ausbildung ein Pflegepraktikum absolvieren. Viele junge Menschen finden die Arbeit im OP interessant, sie möchten aber nicht unbedingt eine Pflegeausbildung machen. Daher ist dieser neue Beruf der ATA ein sehr guter Einstieg in den medizinischen Bereich OP.