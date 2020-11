Brust raus – Kreuz rein

Der aufmerksame Hausarzt sorgte für die Überweisung zu einem Orthopäden. Der empfahl ihm das Level-1-Wirbelsäulenzentrum der Klinik für Allgemeine Orthopädie und Tumororthopädie im Uniklinikum Münster .

„Skoliosen verschlechtern sich typischerweise bei Wachstumsschüben. Liegt also eine Skoliose bei einem Kind oder Jugendlichen vor, muss gehandelt werden. Bei Krümmungen von elf bis 20 Grad sollte mit skoliosespezifischer Physiotherapie behandelt werden. Bei Krümmungen ab 20 bis 25 Grad ist bis zum Abschluss des Wachstums zusätzlich zur Physiotherapie eine Korsetttherapie zu empfehlen. Wenn die Skoliose im Lendenwirbelbereich 40 Grad oder im Brustwirbelbereich 50 Grad oder mehr aufzeigt, ist eine operative Korrektur der Skoliose anzuraten“, weiß Dr. Albert Schulze Bövingloh aus seiner langjährigen Erfahrung.

Operative Korrektur

Der Leiter der Sektion für Wirbelsäulenchirurgie in der Klinik für Allgemeine Orthopädie und Tumororthopädie an der WWU sichtete die Röntgenbilder seines jugendlichen Patienten aus dem Sauerland. Schnell war klar, dass aufgrund der bereits ausgeprägten Deformierung nur eine Operation mit einem Schrauben-Stab-System zur Korrektur der Skoliose die Lösung sein konnte.

Die Wirbelsäule präsentierte nicht nur eine Seitverbiegung, auch waren einzelne Wirbel verdreht und verkippt. Gut zu sehen waren beim Patienten ein Rippenbuckel, eine Asymmetrie der Taillen sowie eine Diskrepanz zwischen Rumpflänge und Länge der Arme und Beine. Wichtig ist zudem die Tatsache, dass Skoliosen mit einem Ausmaß wie bei Max Cramer auch nach dem Ende des Wachstums stetig weiter zunehmen und die Betroffenen durch ihre falsch stehenden Wirbel langfristig mehr Rückenprobleme bekommen. Durch eine operative Korrektur der Skoliose im Jugendalter kann so ein Verlauf sehr positiv beeinflusst werden.

„Ein Korsett hilft in so einem Fall lediglich, den Status quo zu halten, macht aber langfristig keinen Sinn, weil es keine Besserung bringt und so die Empfehlung zur Operation bestehen bleibt“, versichert Albert Schulze Bövingloh. Daher stand nicht die Entscheidung zur Diskussion, ob die Operation durchzuführen sei, sondern vielmehr wann. Vier Wochen zuvor hatte der 16-Jährige seinen Ausbildungsplatz zur „Fachkraft für Abwassertechnik“ bei den Stadtwerken in Brilon angetreten. Die nicht vorhandenen Schmerzen hätten vielleicht einen Aufschub erlaubt, mehrere umfangreiche, informative Vorgespräche in der Uniklinik machten aber schnell deutlich: je eher, desto besser.

Rückenmarks-Funktion wird während OP überwacht

„Ich habe das mit meinem Arbeitgeber besprochen, und der ist mir sehr entgegengekommen“, freut sich Max Cramer. „Er meinte, ich solle die OP besser sofort machen, dann würde ich auch keinen Unterricht versäumen, weil der Blockunterricht erst im November stattfindet.“ Tatsache ist auch, dass die notwendige Operation komplizierter und die Korrekturen schwieriger werden, wenn mit dem erforderlichen Eingriff zu lange gewartet wird.

Insgesamt haben die Ärzte bei Max Cramer zwölf Wirbel – vom zweiten Brust- bis zum ersten Lendenwirbel – versteift. „Es wird sehr darauf geachtet, dass so wenig Wirbel wie möglich und nur so viele wie nötig versteift werden, um die Skoliose mit den Schrauben-Stab-System zu korrigieren“, erklärt Schulze Bövingloh. Die Schrauben bestehen aus Titan, die Stäbe aus Titan oder einer härteren Kobalt-Chrom-Legierung. Der Patient lag während der OP auf dem Bauch, der Schnitt verlief entlang der Wirbelsäule. Anschließend wurden an die knöchernen Strukturen der Wirbelkörper von Hand die Schrauben angesetzt.

„Hierzu bohren wir per Hand Schraubenlöcher in die Wirbelkörper. Das macht es einfacher, die Bohrung so anzulegen, dass die Schrauben den Knochen des Wirbels nicht durchbrechen, um Nerven und vor allem das Rückenmark nicht zu verletzen“, erklärt der Fachmediziner. Die Funktion des Rückenmarks wird während der Operation zudem kontinuierlich mit einem Neuromonitoring überwacht, um eine größtmögliche Sicherheit gewährleisten zu können.

Schon gewusst? 10 Grad nehmen Mediziner als Mindestwinkel an, um eine Skoliose zu diagnostizieren, die therapiebedürftig ist. ...

Neben dem Schrauben-Stab-System werden auch eigene während der Operation angefallene Knochenspäne sowie Kalzium angelagert, damit „es zu einer knöchernen Durchbauung kommt, die für eine langfristige Stabilität sorgt“, formuliert der von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft zertifizierte Orthopäde. Der Fachbegriff „Durchbauung“ meint das Zusammenwachsen von In­strumentation und Knochenmasse, die sich drumherum und dazwischen bilden. „Es ist erstaunlich, wie schnell sich Jugendliche im Vergleich zu älteren Patienten von einer solchen OP erholen“, betont Schulze Bövingloh. Donnerstags operierte er Max Cramer – „222 Minuten“ – und am Dienstag darauf wurde er schon wieder entlassen – ohne Korsett.

Ein bis zwei Skoliose-Operationen pro Woche

Zu Beginn der operativen Behandlung von Skoliosen – das liegt Jahrzehnte zurück – wurde ohne Schrauben und Stäbe mit Gipsen und Korsetten zur Korrektur und Stabilisierung und nur durch Anlagerung von Knochenmasse behandelt. „Da lagen die Patienten danach zunächst Wochen und manchmal Monate im Gipsbett und das Aufstehen war für weitere Wochen bis Monate bis zum Abschluss der knöchernen Durchbauung nur mit einem stabilisierenden Korsett möglich“, blickt Schulze Bövingloh zurück.

Diese Art der Therapie gehört allerdings der Vergangenheit an. Am zweiten Tag nach seiner OP konnte Max bereits aufstehen und die ersten Schritte gehen. Danach stieg die Mobilität täglich rasant an. Fünf Tage später haben ihn die Ärzte entlassen. Heißt: Duschen, Anziehen, Essen, komplett selbstständiges Gehen und Treppensteigen bereiteten ihm keinerlei Probleme.

„Es war ein ungewohntes, aber tolles Gefühl, wieder aufrecht zu gehen. Das hat auch jeder sofort gesehen. Zudem bin ich durch die OP einige Zentimeter größer geworden“, sagt Max Cramer begeistert. „Das Metall in meinem Körper spüre ich gar nicht!“

Pro Woche werden in der Sektion für Wirbelsäulenchirurgie der Klinik für Allgemeine Orthopädie und Tumororthopädie ein bis zwei Skoliose-Operationen durchgeführt. Von diesen Patienten hat ungefähr die Hälfte wie auch Max Cramer eine idiopathische Skoliose, bei der bis heute über den Grund der Veränderung noch vieles im Unklaren ist. Neben der idiopathischen Skoliose gibt es aber auch Skoliosen, bei denen die Ursache bekannt ist. Hierzu gehören Skoliosen aufgrund von Wirbelfehlbildungen sowie Skoliosen, die durch Erkrankungen mit Muskelschwäche oder Lähmungen entstehen.

Max Cramer muss sich vier Monate nach der Operation noch einer Nachsorgeuntersuchung stellen, bei der seine Ärzte begutachten, ob der Gesundungsverlauf positiv ist. Danach darf er wieder Radfahren und Schwimmen. Die komplette Freigabe für alle Sportarten bekommt er – bei weiterem positivem Heilungsverlauf – nach einem Jahr. „Berufliche Einschränkungen gibt es keine nach so einer OP. Sitzen, stehen, gehen, heben und tragen, alles ist machbar im richtigen Maß“, erläutert der Fachmediziner.