Das vertraute Gesicht

Die Uniklinik bietet nach den Worten von Viktoria Brening das komplette Programm an Therapien an. Die Behandlung von Parkinson-Patienten ruht dabei auf drei Säulen.

Medikamente: Parkinson führt zu einem Mangel an Dopamin. Dieser Botenstoff überträgt Signale von einer Nervenzelle auf die andere und sorgt so dafür, dass Nervenzellen miteinander kommunizieren können. So reguliert er das Zusammenspiel von An- und Entspannung im Muskel. Fehlt Dopamin, verliert der Patient unter anderem die Kontrolle über seine Muskeln. Die Medikamente sollten den Mangel an Dopamin ausgleichen. In den ersten Jahren wirken sie oft sehr gut, später lässt ihre Wirkung jedoch nach. Deswegen wird ihre Gabe im Laufe der Jahre oft aufwendiger. „Die Patienten starten oft mit einem Medikament. Nach zehn Jahren können das aber sechs Medikamente sein, die sie an acht verschiedenen Zeitpunkten einnehmen müssen“, sagt Professor Tobias Warnecke.

Aktivierende Therapie: Damit sind Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie gemeint. „Heute weiß man, dass die mit der medikamentösen Behandlung fast gleichwertig sind,“ sagt Warnecke. Eine Herausforderung sei es, die vielen Termine zu koordinieren.

Operation: Einige Medikamente wirken am besten, wenn sie direkt in die Haut gespritzt werden oder in den Dünndarm gelangen. Pumpen helfen dabei, einen gleichmäßigeren Blutspiegel des Medikaments zu erreichen, als geschluckte Medikamente das können. Die Pumpe können die Patienten in einem Beutel oder Gürtel mit sich herumtragen. Größer ist der Eingriff bei Patienten, denen Medikamente in den Dünndarm gegeben werden. Dafür muss in den Darm ein künstlicher Zugang für eine Sonde geschaffen werden. Das Verfahren hat den Vorteil, dass Patienten mit Schluckbeschwerden oder mit einer gestörten Magen-Beweglichkeit – beides ist bei ihnen häufiger als bei anderen Patienten – trotzdem die Medikamente verwerten können, die ihnen helfen. So können vor allem bei Betroffenen in einem fortgeschrittenen Stadium Phasen starker Unterbeweglichkeit oder mit unwillkürlichen Bewegungen reduziert werden. Die Deutsche Parkinson-Vereinigung bezeichnet das Verfahren als „Goldstandard“. Für die „Tiefe Hirnstimulation“ (THS) werden ein oder zwei Elektroden ins Gehirn eingesetzt. Über sie sendet ein Schrittmacher regelmäßig schwache Stromstöße an Zentren tief im Gehirn. Deshalb heißt das Verfahren „Tiefe Hirnstimulation“. Das kann die Muskelaktivität beeinflussen und die Bewegungsfähigkeit verbessern. Wie die THS genau wirkt, ist unklar. Möglicherweise unterstützt sie das Zusammenspiel verschiedener Gehirnbereiche. werd