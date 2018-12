Lyrische Betrachtung und mächtiger Jubel

Münster -

Zum Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach füllte sich am Samstagnachmittag erneut die Apostelkirche. Zum elften und letzten Mal stand Kantor Klaus Vetter am Dirigentenpult. Die Kantorei an der Apostelkirche wurde durch das Barockorchester „Le Chardon“ begleitet. Vier Solisten komplettierten das konzertante Aufgebot. Tenor Nils Giebelhausen erzählte als Evangelist das heilige Geschehen. Johanna Rademacher (Alt), Fanie Anto­nelou (Sopran) und Dominik Wörner (Bass) fügten sich überzeugend in ihre Rollen im weihnachtlichen Geschehen.