„Wir müssen friedsam werden“

Münster -

Manche Schurken der Weltgeschichte bleiben unsterblich – zu denen zählt auch der Kindermörder Herodes. In der Weihnachtsgeschichte missdeutet er als machtversessener Potentat die „Geburt des Messias“: Beim „neugeborenen König der Juden“ kann es sich nur um einen Usurpator handeln! In Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ erklärt Herodes: „... forschet fleißig nach dem Kindlein, wenn ihr’s findet, sagt’s mir, dass ich komme und es anbete!“ Seine Worte hätten zu den folgenreichsten der Weltgeschichte werden können. Auch im Weihnachtsoratorium von Sebastian Zint, das in der Adventskirche seine Uraufführung feierte, wird Herodes’ Intriganz zitiert – und klingt die Musik unscheinbar, als sei der barbarische König bereits ein erledigter Fall.