Von der Krippe in die Antarktis

Jugendorchester Havixbeck und Sandmalerin in St. Stephanus

Münster -

Bis weit über das Münsterland hinaus genießt das Jugendorchester Havixbeck einen hervorragenden Ruf. Pastor Thomas Laufmöller hieß am Freitagabend Publikum, die Solisten Merle Fuchs (Harfe) und Julia Henrichmann (Klarinette), Sandmalerin Elena Handel, und das große Ensemble unter der bewährten Leitung von Rainer Becker in der St. Stephanuskirche in Aaseestadt willkommen.