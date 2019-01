Mit Löwenherz durch Chopins Klangsturm

Münster -

Auch die größten Komponisten haben Werke geschrieben, die (fast) keinem Menschen zu Ohren gekommen sind. Nicht selten handelt es sich um die berüchtigten „Jugendsünden“, in denen wild experimentiert wird und Scheitern nebensächlich erscheint. Auch Frédéric Chopin, der „sich zu einem Wunder der Musikgeschichte entwickelte“, wie der Programmzettel für „Weltklassik am Klavier‘“ in prosaischer Hochstimmung korrekt annoncierte, hat davon ein paar zu bieten. Die Sonate Nr. 1 c-moll op. 4 enthält vielleicht Chopins unbekannteste Musik, eine Expedition in die Terra incognita der Zukunft des eigenen Genies.