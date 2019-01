Ein Hauch von Beat-Club-Atmosphäre erfüllte so das Pumpenhaus beim Konzert der münsterischen Band, die ihr Debütalbum vorstellte. Auf mit Goldlamé drapierter Bühne hatte zuvor The Moonshine Brand aus Bielefeld ein generationsübergreifendes Publikum mit kräftigem Psychedelic Rock verzückt und retrophile Ästhetik mit neuen Inspirationen gepaart. Wie die Gastgeber spielen sie mit Klangsignaturen, aus denen einst die Genre-Schublade Hard-Rock gezimmert wurde: Schwere Blues-Riffs, Boogie-Atavismen und Shuffles, an die sich durchaus kunstvollere Girlanden schmiegen. Was bei Älteren jedoch die berüchtigte Referenzhölle oder Nostalgie aufruft, gestaltet sich für Jüngere weniger gefiltert, neu – und aufregend zeitgenössisch.

The Great Beyond sind brillante Vermittler zwischen diesen Polen. Denn ihre Musik klingt frisch, mitreißend und originär, obwohl sie mit Halbzitaten gespickt scheint. „A Better ­Place“ etwa wirkt wie der optimistischere Gegenpart zu Black Sabbaths „Hole in The Sky“. Als feine Songwriter fixieren sie in ihren Songs ohne Gedaddel stets den kernigen Punkt. Das hat Pop-Appeal, auch weil Leon Rundes Gesang ohne kehliges Pathos auskommt und Drummer Daniel Himmelberg und Bassist David Aaron immer wieder Harmonien einstreuen. Rundes Bühnenpräsenz umgibt dazu die Aura eines Rockstars; in den frühen 70ern hätte die „Bravo“ ihm sicher einen Star-Schnitt gewidmet.

„Empty Grail“ heißt ein Stück. Ironisch, denn diese Band vermag diesen Kelch für Hard-Rock-Fans zu füllen.