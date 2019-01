Wiegenlied für ein gezeichnetes Schaf

Münster -

Antoine de Saint-Exupérys Geschichte „Der kleine Prinz“ zählt zu den weltweit bekanntesten Büchern überhaupt. Aus der „Geschichte von der Liebe“, in der der kleine Prinz an einem einzigen Tag 43mal die Sonne untergehen sieht, schufen die US-amerikanische Opernsängerin Deborah Sasson und der Librettist, Tänzer, Regisseur und Choreograph Jochen Sautter ein Musical, das derzeit durch Deutschland tourt. Am Samstagabend war Station im gut besuchten Kongresszentrum der Halle Münsterland.