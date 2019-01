Mit Humor und Glück ins Kunstjahr

Nach dem Erfolg im vorigen Jahr hoffen die Organisatoren wieder auf großen Zuspruch für ihre Ausstellung, die gleichsam den Auftakt in das Kunstjahr darstellt. Mit der Verlosung greifen die Künstler vom FAK eine Tradition aus dem 19. Jahrhundert auf. Die Mitglieder der Kunstvereine erhielten die Möglichkeit, eine der präsentierten Arbeiten im Losverfahren zu gewinnen. Diese Chance haben die Besucher am Wochenende auch wieder an der Fresno­straße. Der Losgewinner darf sich ein Werk aus der Ausstellung aussuchen. Zudem gibt es drei Trostpreise, die von Bettina Dettmer und Willi Kramer kreiert wurden. Und bei diesem Künstlerduo, weiß der Kenner, geht es in der Regel lustig zu. Diesmal haben sie ein Katzenspielzeug unter Plastikbecher mit Knabberzeug gepackt sowie jeweils eine Papier-„Schürze“. Durch eine motorgetriebene Unwucht schuckeln diese automatischen Servicekräfte wie trunken durch den Raum, dass es schwer fällt, die Mundwinkel unten zu halten . . .

Jahresgabenausstellung beim Förderverein Aktuelle Kunst 1/38 Anke Gollub Foto: Gerhard H. Kock

Anke Gollub Foto: Gerhard H. Kock

Anke Gollub (l.) und Sebastian Osterhaus (r.) Foto: Gerhard H. Kock

Sebastian Osterhaus „Rehgeknister“ Foto: Gerhard H. Kock

Toni Deitmar „Rest-Schuld“ Foto: Gerhard H. Kock

Toni Deitmar „Rest-Schuld“ Foto: Gerhard H. Kock

Zwei Oblatenarbeiten von Anna Holzhauer Foto: Gerhard H. Kock

Tätowierte Meerjungfrau von Hyun Gyoung Kim Foto: Gerhard H. Kock

Tätowierte Meerjungfrau von Hyun Gyoung Kim und „Trostpreise“ von Dettmer und Kramer Foto: Gerhard H. Kock

Tätowierte Meerjungfrau von Hyun Gyoung Kim Foto: Gerhard H. Kock

Monir Nikouzinat Monfared Foto: Gerhard H. Kock

Türsteher von Willi Kramer Foto: Gerhard H. Kock

„Täfer“ von Seba Bertuleit Foto: Gerhard H. Kock

Matthias Zölle Foto: Gerhard H. Kock

Can‘t keep checking my phone von Elisa Ehresmann Foto: Gerhard H. Kock

Teich von Marion Niessing Foto: Gerhard H. Kock

Nistkasten von Georg Hartung Foto: Gerhard H. Kock

„3.14159265359kaßo“ von Matthias Anders Foto: Gerhard H. Kock

«bootstuch im rahmen 2018» von Bernd Ikemann Foto: Gerhard H. Kock

L.Ö.W. von Claudia Seibert Foto: Gerhard H. Kock

Tütenläufer von Bettina Dettmer Foto: Gerhard H. Kock

Aquarelle von Uwe Ehrngruber Foto: Gerhard H. Kock

Martina Muck Foto: Gerhard H. Kock

Anja Kemker Foto: Gerhard H. Kock

Natur. Elemente von Anke Stellermann Foto: Gerhard H. Kock

Primavera von Anne Fraaz Foto: Gerhard H. Kock

Britta Bogers Foto: Gerhard H. Kock

Dorthe Goeden Foto: Gerhard H. Kock

"uff“ von Annette Kuhl Foto: Gerhard H. Kock

„privatgrundstück“ von Petra Deta Weidemann Foto: Gerhard H. Kock

„Teppich“ von Gertrud Neuhaus Foto: Gerhard H. Kock

Janus (I,II,III) von Sophie Isabel Urban und Simon Wienk-Borgert Foto: Gerhard H. Kock

„Tanztüte“ von Roswitha Raach-Kallmer Foto: Britta Schulte

«mauro.1» von Anja Hoinka Foto: Gerhard H. Kock

Bettina Dettmer und Willi Kramer Foto: Gerhard H. Kock

Bettina Dettmer und Willi Kramer Foto: Gerhard H. Kock

Bettina Dettmer und Willi Kramer Foto: Gerhard H. Kock

untitled drawing, (D-17-4) von Ulrich Panzer Foto: Gerhard H. Kock

In der Jahresgabenausstellung ist nicht nur jeweils ein Werk der Künstler der Ateliers zu sehen. Jeder der 15 Künstler des Hauses hat sich zudem einen Gast eingeladen, sodass 30 künstlerische Positionen zu erkunden sind. Unter den Gästen sind in Münster bekannte Namen wie der Fotograf Matthias Zölle oder der Maler Uwe Ehrngruber dabei. Mit Sebastian Osterhaus zeigt ein ehemaliger FAK’ler den Digitalprint „Rehgeknister“: Aus schwarzem Grund ist eine Rehbüste wie ausgeschnitten und gefüllt mit Schichten aus Flecken und Schraffuren, aus denen das Auge ein Fell entstehen lassen möchte. Das Objekt von Toni Deitmar wirkt optisch surreal (Seifenreste sind in zwei Reihen zu je 21 Stück in einem Holzkasten aufgehängt wie zum Trocken) und vermittelt über den Titel moralische Tiefe: „Rest-Schuld“. Redewendungen wie „Eine „Hand wäscht die andere“ und seine „Hände in Unschuld waschen“ liegen auf der Hand. Anna Holzhauer zeigt zwei Riesenoblaten mit jeweils einem Edding-Punkt.

Anke Gollup stellt einen tönernen, mit verschiedenfarbigen Glasuren überzogenen Jammer-Kopf aus, der wie durch Feuer, Wind oder Wasser zerrissen zu klagen scheint. Gertrud Neuhaus hängt in blassen Tönen, aber malerisch dicht „gewebt“ einen „Teppich“ an die Wand.