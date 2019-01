„Rundgang 2019“ der Kunstakademie Münster eröffnet

Beim Rundgang 2019 der Kunstakademie Münster zählt diese seltsame Einladung an den münsterischen Galeristen Eberhard Schnake , seine Weihnachtsausstellung in der Bildhauerklasse einer Kunstakademie zu zeigen, sicher zu den kontroversesten Positionen. Wird hier Afrika vorgeführt, verspottet gar? Oder: Soll mit schönen Steinen gegen eine Avantgarde aus Brettern, Schrott und Schaumstoff zu Felde gezogen werden?

Die Klasse von Daniele Buetti ist berüchtigt für ihre Klassenprojekte. Diesmal ganz anders. Und auch wieder nicht. Für René Haustein gab es eine Carte blanche. Und er befriedigte seinen „Bilderdurst“. Via Photoshop hat Haustein 500 gleichgroße Blätter mit labyrinthischen Kreise gezogen und chronologisch sortiert von unten reihum bis nach oben. Leicht unscharf erzeugen sie beim Betrachter Raumwirkung, als seien es Baumwollfäden. Zum psychedelischen Raum gibt es 500 Fragen: Von „Leben Sie mein volles Potenzial aus?“ bis zu „Wollen wir Händchen halten?“

„Kunst am Bau“

Die Malklassen sind aber stets eine sichere Bank. Mit aller Originalität. Die Klasse Klaus Merkel kehrte nach einer Dachreparatur wieder ins hohe Atelier zurück und zeigt nun vom Boden bis zur Decke Malerei hochformatig, selbst wenn sie querformatig ist – sehr schön.

Rundgang 2019 der Kunstakademie Münster 1/121 Steffen Mischke lässt für 50 Cent ein rosa Hirn schaukeln. Foto: Gerhard H. Kock

Max, Julius und Alex haben eine Kulisse für einen Science-fiction-Movie gebaut. Foto: Gerhard H. Kock

Kick and Spray! Minhae Kim zeigt diese Wandinstallation. Foto: Gerhard H. Kock

Unbequemes Spielgerät von Frederike De Graft Foto: Gerhard H. Kock

Myriam Helminger fotografiert Chaos. Foto: Gerhard H. Kock

Myriam Helminger fotografiert chaotische Momente mit Verstörfaktor. Foto: Gerhard H. Kock

Eine Gabel an der Wand von Mila Stoytcheva Foto: Gerhard H. Kock

Gesprengtes und gefülltes Waschbecken von Tonio Nitsche Foto: Gerhard H. Kock

In Beton gegossenes Warten: „Until you decide to move on“ von Alexander Wierer Foto: Gerhard H. Kock

Fridolin Mestwerdt hat auf zwei Betonplatten-„Tische“, die unerkannt „Kunst am Bau“ sind, einen Container gestellt. Vielleicht fallen die Kunst-Bauten jetzt auf. Foto: Gerhard H. Kock

Gesa Tausch lässt ihre Oma akkurat Gurken zählen. Foto: Gerhard H. Kock

Die Klasse Völker zeigt klassisch Malerei - diesmal auf schwarzer Wand. Foto: Gerhard H. Kock

Die Maler-Klasse von Klaus Merkel freut sich, nach der Dachsanierung wieder im großen Atelier zu sein und feiert dies mit wandhoher Malerei. Dafür mussten auch die Querformate reihum hochformatig hängen – mit interessanten Effekten. Foto: Gerhard H. Kock

Die Klasse Daniele Buetti gab René Haustein eine carte blanche. Er zeichnete 500 vielformige Kreise mit psychedelischer Wirkung. Foto: Gerhard H. Kock

In der Klasse Michael van Ofen zeigt Yasin Wörheide Plastiken. Foto: Gerhard H. Kock

In der Klasse Michael van Ofen sind keramische Plastiken mit Malerei kombiniert. Foto: Gerhard H. Kock

Malerei zeigt die Klasse Julia Schmidt. Foto: Gerhard H. Kock

Die Mitglieder der Klasse Kinoshita haben für beim Rundgang jeder einmal den Raum für sich. Micael Goncalves Ribeiro führt zum Beispiel als Künstler die Aufsicht . . . Über sich als Künstler? „Taking my time or taking your Time“ heißt die Arbeit. Foto: Gerhard H. Kock

Die Klasse Köpnick fliegt zum Mond. Foto: Gerhard H. Kock

Die Raumanzüge: Die Klasse Köpnick fliegt damit zum Mond. Foto: Gerhard H. Kock

Vicky Roters hat auf drei Etagen im Flur Spielfelder aufgetragen: Fußball, Football Tennis. Foto: Gerhard H. Kock

Yun Hui-Chen zeigt Holzrelief-Landschaften. Foto: Gerhard H. Kock

Maria Renee Morales Garcia hat ein poetisches Satz-Mobile unter die Decke gehängt. Foto: Gerhard H. Kock

Jan Partke hat im Internet Menschen nach Ähnlichkeiten durchsucht. Verblüffend wie familiär Wildfremde aussehen können. Ein geradezu humanistisches Künstlerbuch über die grundlegende Gleichheit der Menschen. Foto: Gerhard H. Kock

In der Klasse Löbbert zeigen die Mitglieder ihren Arbeitsplatz - hier Chinuk Choi mit einem Turm. Foto: Gerhard H. Kock

„Das Wetter malt in mir“ heißt eine Serie von Holger Küper - zu sehen in der Druckwerkstatt. Foto: Gerhard H. Kock

In der Druckwerkstatt ist qualitätvolle Grafik zu sehen - hier Hanna Feegers. Foto: Gerhard H. Kock

Jinuk Choi ist nicht nur Opernsänger, sondern schickt Müll aus Asien und Deutschland als Bewegbilder durch ein Raster. So sieht Plastik natürlich schön aus. Foto: Gerhard H. Kock

Bei Bastian Buddenbrock macht ein Mann seine gymnastischen Übungen nach Turnvater Jahn – auf Gelsenkirchener Barock. Foto: Gerhard H. Kock

Yoana Tuzharova hat mit ihren luziden Schichten einen Durchgang gestaltet. Foto: Gerhard H. Kock

Im Raum „daheim“ ist von Ko Heon Ung eine vergoldete Ferkel-Mumie mit eigener Haut im Maul zu sehen. Foto: Gerhard H. Kock

Im Raum „daheim“ sind von Marvin Wunderlich Häuser und Siedlungen im Monopoli-Look zu sehen. Foto: Gerhard H. Kock

Der Maler Malte Frey beschäftigt sich mit „Avoidances of Death“. Foto: Gerhard H. Kock

Simon Mehling ließ sich von einer italienischen Bushaltestelle und einem Rewe-Parkplatz inspirieren – abends mit Beleuchtung. Foto: Gerhard H. Kock

Lisa Tschorn zeigt keine Pfeife. Foto: Gerhard H. Kock

Julian Reiser zeigt virtuose Malerei in unterschiedlicher Manier. Foto: Gerhard H. Kock

Judith Kaminski zeigt Stillleben in unterschiedlichsten Verfahren: Malerei, Fotografie und Objekt. Foto: Gerhard H. Kock

Riskante Glasscheibe von Kensuke Miyano festgeklemmt. Foto: Gerhard H. Kock

Nane Brügge hat Hörsaal und Foyer durch Projektionen und Spiegel zu einem Licht-Raum gestaltet. Foto: Gerhard H. Kock

Felicia Dürbusch verpasst einem Rennsattel ein Mützchen: „cap“ Foto: Gerhard H. Kock

Fotografien von Vato. Foto: Gerhard H. Kock

Die Klasse Mik zeigt Videos – hier „Das Husky Projekt“ von Nicola Gördes. Foto: Gerhard H. Kock

An den Flur-Wänden der Malerklassen: „Der letzte Friedrich Horlacher“ von Theresa Katharina Horlacher. Foto: Gerhard H. Kock

Die Bildhauerklasse Klaus Weber zeigt eine weihnachtliche Ausstellung der Galerie Schnake mit Steinkunst aus Zimbabwe – mit Kunstschnee. Foto: Gerhard H. Kock

In der Klasse Hohenbüchler heißt es „Pimp my Floor“. Foto: Gerhard H. Kock

Zeichnende Rennwagen: In der Klasse Hohenbüchler heißt es „Pimp my Floor“. Foto: Gerhard H. Kock

Daniel Saul zeigt „Polaroids“. Foto: Gerhard H. Kock

Niklas Heidemann stellt Optionsscheine auf Kunstwerke von anderen Künstlern der Kunstakademie aus. Foto: Gerhard H. Kock

Die Klasse von Nicoline van Harskamp lädt in ein Labyrinth ein. Foto: Gerhard H. Kock

Michelle Tophinke hat Papier gestaltet. Foto: Gerhard H. Kock

Manch schnöder Container entpuppt sich indes als zielsichere Setzung – von Fridolin Mestwerdt zum Beispiel. Zwischen Kasernen-Trakt und Neubau steht fremd und unerkannt „Kunst am Bau“ der Architekten des Neubaus. Darunter sollen sich Funde der ehemaligen Reiterkaserne befinden. Mestwerdt setzt noch einen drauf. Wortwörtlich.

Viel Erlebniskunst

In diesem Jahr erwartet den Besucher viel Erlebniskunst: Die „Fylmklasse“ von Andreas Köpnick fliegt zum Mond – mit Pressekonferenz und Konzertübertragung vom Trabanten. Auch eine Teleportation der Besucher wird angeboten ...

In der Klasse Suchan Kinoshita bekommt jedes Klassenmitglied den Raum für eine gewisse Zeit für sich – bei laufendem Wasserhahn wird gewechselt. Die Klasse von Nicoline van Harskamp hat ein Labyrinth in ihre Räume gebaut mit unterschiedlichen Stationen und Aktionen, die um die Frage kreisen: Auf welche Weise lassen sich Performances dokumentieren?

Für Spielkinder ist die Klasse Irene Hohenbüchler ideal: Per Fernlenkung lassen sich Autos steuern, die Eddingstifte im Gepäck haben und Spuren hinterlassen – „Pimp my Floor“ oder Zeichnen ohne Tempolimit. Die Klasse Mik präsentiert Filme zu Performances, die von Genderfragen und Pubertät handeln. In der Klasse Löbbert zeigen die Künstler ihre Arbeitsplätze, und was sie gerade beschäftigt – zum Beispiel ihre Oma, die demonstrativ Gurken aus dem Glas nimmt, reiht und zählt.