Musikalischer Boxkampf mit Sieg in Runde eins

Ensemble Ikarai spielte in der Friedenskapelle „Rumble in the Jungle“

Münster -

„Let’s get ready to rumble!“ Das hatte Tim Eber­hardt, der künstlerische Leiter der Friedenskapelle, garantiert noch nie ins Mikrofon gerufen – ganz so, als wäre er der Ring-Ansager Michael Buffer. Aber es hing dort ja auch noch nie ein Boxsack zwischen den Kronleuchtern. Und dass Muhammad Ali mit vier Streichern, Klavier und Schlagzeug Reverenz erwiesen wird, passiert auch nicht alle Tage. An diesem Samstagabend war es so weit: Der legendäre Fight zwischen Ali und George Foreman, der 1974 in Kinshasa ausgetragen wurde, gerann zu einer furiosen Mixtur aus Jazz und Klassik. Ein Kammerensemble spielte „Rumble in the Jungle“.