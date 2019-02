Vom Mischpult bis zum Grubenpferd

Münsterland -

In Ibbenbüren ist es der Dampfhaspel aus dem Bergbau geworden, in Borken die traditionelle Maitremsenfeier, in Ahlen ein Hochrad und in Münster ein Grubenpferd: Diese und 25 weitere Kulturgüter – Objekte, Gebäude, Ideen und Bräuche – haben Museumsbesucher bei einer Münsterland-weiten Mitmach-Aktion als bewahrenswert ausgewählt. Sie sollen nun digitalisiert und in einer mobilen virtuellen Ausstellung zusammengeführt werden.