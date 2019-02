Rührend, humorvoll und rotzfrech

Münster -

Wie schnell Kriege vergessen oder verdrängt werden . . . Beeindruckend erschreckend macht „Pulse of Europe“ dies gleich am Eingang zur Ausstellung im Haus der Niederlande deutlich. Die international aktive Bürgerbewegung für den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung der EU hat eine scheinbar nicht enden wollende Reihe von kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa seit der Zeit des Westfälischen Friedens aufgelistet. Seit bald 75 Jahren bestimmen nun friedliche Regelungen die europäische Familie. Doch es kriselt. Auch das zeigen die 34 Illustratoren und Zeichner, die „Pulse of Europe“ zum Zeichnen für Europa eingeladen hat. In Münster gibt es eine Premiere.