Alsmanns Anfänge an der Musikschule: „Das ist doch die Kultur!“

Herr Alsmann , hat Ihre beeindruckende Karriere an der Musikschule Münster begonnen?

Götz Alsmann: Als Jugendlicher war ich einige Jahre lang Schüler der Musikschule, es waren sicher wichtige Jahre für mich. Aber zur Musik bin ich eigentlich schon früher gekommen.

Noch früher?

Alsmann: In meiner Volksschule, der Josefschule, hatte ich seit 1964 Blockflötenunterricht. Aber eigentlich wollte ich damals schon ans Klavier. Meine Eltern haben das für mich arrangiert: Sie haben einfach den Nachbarn gefragt, von dem sie wussten, dass er Klavier spielt. So bin ich 1965 erstmal zu Walter Herzig gekommen…

Ein freischaffender Klavierlehrer?

Alsmann: Ich war sein erster und einziger Schüler. Ein liebenswürdiger älterer Herr, der in seiner Jugend noch Stummfilm-Pianist gewesen war. Er hat mich unterrichtet, bis ich zwölf war. Dann erst kam ich zur Musikschule. 1969 gab es noch das Konservatorium in der „Zuckervilla“ am Kreuztor. Dort hat meine Mutter angeklopft…

In einem Konservatorium gab es doch sicher eine Aufnahmeprüfung?

Alsmann: Ja, das war für meine Eltern ein großer Tag, sie sind mit mir im Sonntagsstaat losgezogen. Die Aufnahmeprüfung war ein ziemlich amtliches Ereignis im dunkel getäfelten Büro von Herrn Schmidt, der Nummer zwei nach dem Schulleiter, Herrn Vetter. Ich musste ihm und der Sekretärin vorspielen, „Heinzelmännchens Wachtparade“. Dann fragte er mich: „Kannst du noch was?“, und ich habe den „Schlittschuhläufer-Walzer“ von Waldteuffel gespielt. Herr Schmidt erhob sich, öffnete die Zwischentür zum Schulleiterbüro und rief: „Wir haben einen Fisch an der Angel!“

Und seitdem hatten Sie in der Zuckervilla Unterricht?

Alsmann: Zuerst in der Zuckervilla, dann in einem Klassenzimmer in der Kreuzschule. Das waren zwei Termine in der Woche, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich kann mich nicht erinnern, mal eine Klavierstunde abgeblasen zu haben.

Wer hat Sie unterrichtet?

Alsmann: Wilfried Kröger , ein ausgezeichneter Musiker, er hat hervorragenden Unterricht gemacht. Vor allem hat er nicht nur Klavierspiel unterrichtet, sondern auch Musiktheorie und Gehörbildung, das war obligatorisch. Es gab regelmäßig Harmonie- und Melodiediktate; ganz ohne Lehrbücher, nur die Tafel und das war’s. Das habe ich geliebt!

Was hat Klavierschüler Alsmann denn so gespielt?

Alsmann: Das für Prüfungen Übliche: Mozart, Bach, Schubert, Bartók, auch immer ein heiteres Stück, eines, das man sich selbst aussuchen durfte. Am Anfang bin ich dabei immer auf Nummer sicher gegangen. Herr Kröger hat meinen Eltern mal gesagt: Götz muss mehr üben. Meine Mutter konnte es nicht fassen: Aber er spielt doch jeden Tag! Und Herr Kröger entgegnete: Ja, aber das falsche.

Etwa Jazz?

Alsmann: Nach vier Jahren Unterricht bei Herrn Kröger wurde ich einige Zeit Schüler bei Jasper van t’Hof, einem der gefragtesten Jazzpianisten überhaupt. Sein Nachfolger war Peter Ortmann, der spielte extrem gut, wir haben super gejammt — Peter Ortmann am Bass, ich am Klavier.

Und dann ging es mit Ihnen an der Musikschule so richtig los?

Alsmann: Nein, im Gegenteil. So mit 16 oder 17 Jahren habe ich meinen Eltern richtig Kummer gemacht als ich ihnen sagte: Ich höre mit dem Unterricht auf.

Aber warum?

Alsmann: Zu dieser Zeit änderte sich der Stil im Jazz, es ging massiv in Richtung Fusion, und das war nichts für mich. Außerdem hatte ich meinen, wie ich fand, idealen Lehrmeister schon gefunden, den Plattenspieler.

Was hat Ihnen der Unterricht an der Musikschule in Münster gebracht?

Alsmann: Er hat vor allem mein Gehör geschärft. Das war eine richtig gute, fundierte Ausbildung. Als ich 1977 mit dem Studium der Musikwissenschaft begann, konnte ich perfekt darauf aufbauen.

Worauf muss die Musikschule Ihrer Meinung nach die Schüler vorbereiten?

Alsmann: Auf ein Leben mit Musik! Das Singen und Spielen darf nicht mit dem Unterricht in der allgemeinbildenden Schule aufhören. Die Droge muss ins Ohr geträufelt werden, wie immer sich die Liebe zur Musik auch manifestiert. Musik macht eine schöne Seele. Wenn ein junger Mensch sagt: Ich höre mit der Musik auf — dann ist irgendetwas schiefgegangen.

Sollte Musikunterricht eigentlich eine öffentlich geförderte Aufgabe bleiben?

Alsmann: Unbedingt. Man darf auch den wirtschaftlichen Aspekt nicht vergessen: Wir leben in einer Zeit, in der Kulturmanagement ein wichtiger Arbeitgeber ist; für alle in diesem Bereich Tätigen ist eine gründliche Ausbildung unerlässlich. Und Berufsmusiker sollten schon geübte Ohren haben, sollten die Theorie beherrschen und Noten lesen können.

Ist das nicht ein altmodisches Bildungsverständnis?

Alsmann: Nein, überhaupt nicht. Möglichst viel von ihr zu haben: Das ist doch die Kultur!