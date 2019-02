Glücksuche in der Damen-Kapelle

Münster -

„Nobody is perfect“ – niemand ist perfekt! Das sind schon erstaunliche Worte aus dem Munde eines schwerreichen älteren Herrn, hat ihm seine vermeintliche Geliebte doch gerade gestanden, sie sei in Wahrheit gar nicht die hübsche Daphne – sondern ein Kerl! Sir Osgood am Steuer seiner Luxusyacht nimmt’s gelassen. Egal ob Männchen oder Weibchen – Hauptsache sie oder er ist nett und liebenswert. So viel Toleranz ist im Amerika des Jahres 1959, als Billy Wilders Film „Some Like It Hot“ mit den berühmten finalen Worten herauskam, alles andere als selbstverständlich. Eher schon vierzig Jahre später, als die Zweitversion des Musicals „Sugar – Manche mögen‘s heiß“ das Licht der Bühnenwelt erblickte.