Die Kultur im Kauderwelsch

Münster -

Das Atheater ist wieder da. In der Steinfurter Straße 37 haben sich Andrej Lazarev und seine Mitstreiter in einem ehemaligen Fotostudio eine Bühne gebaut. Rund 30 Quadratmeter misst der Aktionsraum für die Schauspieler. An Zuschauern finden 50 bis 60 Leute Platz, zumindest wenn das Ganze so bestuhlt ist, wie bei der Eröffnungsfeier am Samstag. Und die ging natürlich mit einem neuen Stück über die Bühne.