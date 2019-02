Los geht es in der ersten Osterferienwoche (15. bis 18. April) mit dem „Zirkus Rambazamba“. Hier können die Kinder zum Beispiel auf dem Drahtseil ihr Gleichgewicht üben, auf Kugeln laufen lernen und Menschenpyramiden bauen. Am Ende der Woche präsentieren sie ihre eigene Show vor Eltern, Geschwistern und Freunden. In der zweiten Osterferienwoche kommen kleine und große Astronauten auf ihre Kosten. Sie spielen ihre Weltraumabenteuer vor der Kamera und machen Aufnahmen mit der Trickbox. Die Ergebnisse können dann beim kleinen Musifratz-Filmfestival im Cinema bewundert werden.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten ermöglicht eine Videowerkstatt einen Einblick in die Filmwelt. Und in den ersten beiden Sommerferienwochen wird es zwei unterschiedliche Projekte geben, in denen fantastische Sommererlebnisse und tierische Abenteuer im Mittelpunkt stehen.

Nachhaltigkeit ist auch für Kinder ein sehr wichtiges Thema. Deshalb bietet Musifratz von Mai bis Dezember ein Projekt zum Thema Umweltgeschichten an. Kindgerecht werden die Auswirkungen von Umweltverschmutzung und der Wert von Umweltschutz vermittelt.

Märchenhaft und mystisch geht es in zwei Videoprojekten in den Herbstferien zu. Ob Graf Dracula auf die sieben Zwerge trifft, alle Figuren plötzlich aus dem Märchenbuch purzeln oder sich die Kinder in Zauberer und Fabelwesen verwandeln – alles ist möglich.

Zum Abschluss des Jahres gibt es die traditionelle „Musifratz“-Kindertheaterreihe. Ab Oktober können sich Eltern und Kinder ab vier Jahren an Sonntagnachmittagen verzaubern lassen.