Der kleine Prinz darf tanzen

Aus den Münster-Jubiläumskonzerten sticht das zweite (29. Oktober) heraus. Nicht nur, weil es eine Kooperation mit dem gleichaltrigen Osnabrücker Symphonieorchester bietet. Sondern, weil die Münster-Linie mit einer Suite des hier begrabenen Originals Moondog fortgeführt wird und sich dann ein Werk von Heiner Goebbels anschließt, das die Soul-Sängerin Jocelyn B. Smith und den Vokal-Akrobaten David Moss als Solisten präsentiert.

Die Sinfonien Beethovens hat ja Bergs Vorgänger Fabrizio Ventura zyklisch aufgeführt – deshalb gibt es im Jubeljahr nur noch die Siebte, kombiniert mit einem Stück John Coriglianos, das den langsamen Satz Beethovens verarbeitet. Es ist am 14. Januar der Auftakt zu einer Reihe von Werken, „die sich mit Beethoven auseinandersetzen“, so Golo Berg . Oder zu vernachlässigten Beethoven-Stücken wie der Ballettmusik „Die Geschöpfe des Prometheus“, zu der heute kein Ensemble mehr tanzt, wie Berg bei der Programmvorstellung von seinem Sitznachbarn bestätigt bekommt, dem münsterschen Tanztheaterchef Hans Henning Paar. „Schade um die originelle Musik“, meint Berg und holt sie deshalb ins Konzert.

Choreograf Hans Henning Paar setzt musikalisch in der neuen Saison auf neue Stücke: Ein Werk zu Bildern von Hieronymus Bosch entsteht gerade erst. Paars älteste Musik stammt vom französischen Querkopf Erik Satie und wird ab 27. März 2020 einen Tanzabend prägen, der den berühmten „Kleinen Prinz“ porträtiert. „Erstmals bietet wir ein Stück für Kinder und Erwachsene, sozusagen von 5 bis 105“, verspricht Paar, der die Saison am 18. Oktober mit einer „Medea“ seines Kollegen Thomas Noone eröffnet und am 11. Januar 2020 unter dem Titel „Der himmlische Spiegel“ seine eigenen Gedanken zu Hieronymus Boschs „Garten der Lüste“ in getanzte Formen bringt.

Für das Junge Theater Münster hat dessen Leiter Frank Röpke ein ganzes Füllhorn von Stücken zu bieten, von „Nass“ für die Kleinsten (ab zwei Jahren) bis hin zu einer Koproduktion mit dem „großen“ Schauspielensemble: Gemeinsam bringen sie Theodor Fontanes berühmteste Heldin „Effi Briest“ auf die Bühne des Kleinen Hauses (6. März 2020). Röpke und Intendant Ulrich Peters sind stolz auf diese Durchlässigkeit der Sparten.

Peters übrigens erinnert an ein weiteres Jubiläum. Nicht Beethoven, nicht Fontane (200. Geburtstag), sondern die Niederdeutsche Bühne: Auch sie wird 100 Jahre alt und nimmt sich einen Shakespeare vor: „En Midsummernachtsdraum“. Hannes Demming hat den Sommernachtstraum übersetzt (29. November).