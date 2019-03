Spitzen-Nachwuchs reist nach Berlin

Münster -

1100 hoch motivierte Kinder und Jugendliche hatten sich in 24 nordrhein-westfälischen Regionalwettbewerben für den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ NRW qualifiziert, der rund um das vorige Wochenende in Köln stattfand. Für Musikschule und Jugendakademie Münster war der Wettbewerb einmal mehr ein großer Erfolg: Von 30 Teilnehmenden ab zehn Jahren bekamen 20 einen ersten Preis, 18 einen zweiten, und einer erhielt einen dritten Preis. Alle ersten Preisträger gehen Pfingsten zum Bundeswettbewerb nach Halle an der Saale.