„Kreativer geht es nicht“

Aufgepustete Bälle kullern auf der Bühne herum. Eine Igelmaske liegt achtlos auf dem erhöhten Steg. Eine Schaufensterpuppe ist in Frischhaltefolie eingewickelt, Kunstrosen sprießen daraus hervor. Plötzlich eine laute Stimme: „Bin ich in dieser Szene schon im Einkaufswagen?“, fragt Schauspielerin Sandra Spicher ins Mikro. Dabei hockt sie bereits in dem giftgrünen Vehikel auf Rollen. „Ja!“, ruft ihr Paula Brocke zu. „Von Anfang an.“

Die junge Frau sitzt in der ersten Stuhlreihe. Auf ihrem Schoß liegt ihr „Regiebuch“, auf dessen Seiten sie beständig etwas mit Bleistift notiert. „Ich schreibe auf, wo die Schauspieler in der jeweiligen Szene stehen und welches Requisit sie brauchen. Oder welches der vier Mikrofone wann von wem benötigt wird.“

Gemeinnütziger Dienst

Die 18-Jährige ist eine von zwei Bundesfreiwilligen, „Bufdis“ genannt, die in dieser Spielzeit gemeinnützigen Dienst am Jungen Theater Münster leisten. Als „Bufdi“ ist Paula Brocke bei der Inszenierung von „Gespräche mit Astronauten“, für die hier im Kleinen Haus geprobt wird, als Hospitantin dabei.

Die Münsteranerin hat vor einem Jahr am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Abitur gemacht. Ihre Mutter gab ihr den Tipp mit dem Bundesfreiwilligendienst am Theater. Paula bewarb sich – und wurde genommen. „Ich selbst habe schon viel Theater gespielt“, erzählt sie am Rande der Probe, „aber eher bei freien Gruppen. Das Theater Münster hatte ich bisher nicht so auf dem Schirm“, gibt die junge Frau lachend zu. „. . . auch wenn das jetzt irgendwie unlogisch klingt.“

Dramaturg Peter Hägele

Dramaturg Peter Hägele , der mit dem Regisseur, der Regieassistentin und der Video-Einspielerin ebenfalls im Parkett hockt, sagt: „Es hat Tradition, dass wir Bundesfreiwillige am Theater beschäftigen.“ Und setzt nach: „Immer zwei. Und meistens junge Damen!“ Wieso das? Hägele zuckt die Achseln: „Frauen sind bei den schönen Künsten einfach stärker vertreten.“

Paula trägt eine karierte Bluse und robuste Schuhe mit Blumenmuster. „Sechs Wochen dauert der Probenprozess für ein neues Stück“, erzählt sie im Flüsterton, um Regisseur Gregor Tureček nicht beim Gespräch mit den Akteuren zu stören. „Die ersten vier Wochen haben wir auf der Probebühne gearbeitet, seit dieser Woche sind die Bühnenproben dran.“

Wellensittiche als Requisiten

Für den Einwand der Probenbeobachterin, nach 45 Minuten immer noch nicht genau zu wissen, worum es in dem Stück eigentlich geht, hat Paula Blocke ein verständnisvolles Lächeln übrig. „Das ist ganz normal. Ein Stück entwickelt sich“, sagt sie und fügt hinzu: „Wir liegen diesmal sogar sehr gut in der Zeit.“ Die junge Frau weiß, wovon sie spricht. Beim Weihnachtsstück „Meisterdetektiv Kalle Blomquist“ hat sie auch schon hospitiert.

Der Dienst im Büro des Jungen Theaters, das sich am Bült befindet, will natürlich auch erledigt werden. „Ich gucke die Post durch, checke die Mails, recherchiere nach Info-Material, um Mappen für die neuen Stücke zu erstellen.“ Manchmal muss sie Kostüme aus dem Fundus holen. Oder Requisiten besorgen, die das Theater nicht vorhält. Frischhaltefolie etwa. Oder, wie jüngst, zwei Wellensittiche.

Tägliche Anreise aus Dortmund

Inzwischen hat sich auch Tabea Stockbrügger im Kleinen Haus eingefunden. Die 19-Jährige mit dem auffälligen hellblauen Tuch im Haar reist täglich aus Dortmund an. Auch sie hat vor einem Jahr Abitur gemacht und in der Schulzeit Theater gespielt. Und Cello. Für den Bundesfreiwilligendienst, so sagt Tabea, „habe ich mich entschieden, um den Theaterbetrieb besser kennenzulernen“.

Während Paula donnerstags mit Schauspielerin Andrea Spicher den Jugendclub betreut, kümmert sich Tabea montags und samstags um das TheaterJugendOrchester-Projekt. 24 Teilnehmer zwischen 16 und 23 Jahren umfasst es. Derzeit laufen die Proben für das Musical „Schöne Neue Welt“, das Ende April Premiere hat.

Tabea Stockbrügger

Daneben, so erzählt Tabea im Büro, hat sie Vorstellungsdienste bei den „Krabbelkonzerten“ für Kleinkinder und bei Produktionen des Jungen Theaters. Was das bedeutet? „Ich richte die Bühne ein und räume sie zwischen zwei Vorführungen auf. Ich begrüße die Eltern und Kinder und erzähle etwas über das Konzept des Stückes.“

Auf einem großen Plan im Büro sind auch die Seminare verzeichnet, bei denen Paula und Tabea als Bufdis pädagogisch begleitet werden. Beim ersten haben sich Bundesfreiwillige aus ganz Deutschland getroffen. Inzwischen tauschen sich die 27 Bufdis, die in städtischen Einrichtungen eingesetzt sind, im Jugendinformations- und Bildungszentrum an der Hafenstraße aus. Dort hat die Koordinationsstelle ihren Sitz.

Mit den Schauspielern auf Augenhöhe

Dass sie mit den Schauspielern des Theaters auf Augenhöhe arbeiten, dass sie auch bei Premierenfeiern oder Proben-Bergfesten eingeladen sind, gefällt beiden. Aber anders als Tabea, die sich vorstellen kann, in Zukunft im künstlerischen Bereich zu arbeiten, weiß Paula, dass ihr Weg nicht zum Theater führten wird. „Ich bin seit September erwachsener geworden, habe viel Positives dazugelernt.“ Aber sie hat auch erfahren: „Wenn du Schauspieler bist, musst du mit Herzblut dabei sein.“ Was aber den Bundesfreiwilligendienst am Theater betrifft, urteilt sie: „Kreativer als hier kriegt man es nicht.“